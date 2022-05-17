Борьба мирового уровня. Лига Поддубного дебютирует в Москве

С 19 по 20 мая в столице пройдет первый турнир международной Борцовской лиги Поддубного.

От идеи до ее воплощения в жизнь прошло совсем немного времени — в марте Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) объявила о создании Борцовской лиги Поддубного (PWL), и вот уже Москва принимает дебютные соревнования.

— Турнир, который пройдет 19-20 мая, уникален, — отмечает глава ФСБР Михаил Мамиашвили. — Отдельно хочется сказать о названии, ведь Иван Поддубный — это человек, стоявший у истоков нашего доминирования в мире борьбы. Его безоговорочные победы на различных континентах заложили фундаментальную основу сегодняшних успехов наших атлетов. Особенно важно, что он всегда выигрывал честно и остался в памяти людей как эталон служения своему делу и своей великой стране.

Михаил Мамиашвили.

Грандиозный старт

Первый этап турнира планируется провести с размахом — его участниками станут более тысячи спортсменов из разных стран мира. За награды поборются атлеты из России, Киргизии, Монголии, Индии, Ирана, Казахстана, Белоруссии, Кубы, Аргентины, Австралии, Армении, Молдавии, Узбекистана.

— Впервые соревнования по спортивной борьбе пройдут одновременно на 18 коврах и в пяти специализациях, — подчеркивает Мамиашвили. — Помимо олимпийских стилей борьбы — вольной, греко-римской и женской, в Борцовской лиге Поддубного будут соревноваться представители других дисциплин. В соревнованиях примут участие ведущие спортсмены нашей страны, олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Лидеры сборных приедут и из Белоруссии. Планируется, что в соревнованиях примут участие спортсмены более чем из 10 стран мира.

Как известно, соревнования в рамках лиг по различным видам борьбы популярны во многих странах мира, например в Иране, Германии, Сербии. Теперь же подобное появится и в России. Нет сомнений, что международная Лига Поддубного станет хорошим дополнением к привычному календарю соревнований и поможет популяризации разных дисциплин спортивной борьбы.

Первый турнир будет включать состязания как по олимпийским стилям спортивной борьбы (вольная, греко-римская и женская), так и по панкратиону и грэпплингу — эта разновидность совмещает технику всех борцовских дисциплин с минимальным ограничением болевых и удушающих приемов. В каждой весовой категории померятся силами 16 спортсменов. А победители получат по 2 миллиона рублей.

Ранее в ФСБР рассказывали, что интерес к Борцовской лиге Поддубного проявили многие прославленные отечественные борцы, лидеры сборных страны в своих весах готовы выходить на ковер. На данный момент известно, что в турнире по греко-римской борьбе выступят двукратный олимпийский чемпион и трехкратный победитель чемпионатов мира Роман Власов (категория до 77 кг), олимпийский чемпион Токио и двукратный чемпион мира Муса Евлоев (до 97 кг), призеры Игр и чемпионы мира Сергей Семенов (свыше 120 кг) и Сергей Емелин (до 60 кг). Состав участников в других дисциплинах будет не менее звездным.

— Не секрет, что борьба востребована у зрителей, а наши выдающиеся спортсмены являются примером для многих любителей и профессионалов со всего мира, — напоминает Мамиашвили. — Мы давно обсуждали создание профессиональной борцовской лиги, что даст новый виток популяризации борьбы в нашей стране. В условиях санкционных ограничений мы форсировали ее создание, ведь старты для наших спортсменов нужны и очень важны. Убежден, что первое мероприятие международной Борцовской лиги Поддубного вызовет неподдельный интерес у спортсменов и болельщиков по всему миру, и у борьбы не просто появится новый зритель — сам вид спорта будет смотреться по-новому.

В дальнейших планах ФСБР целая серия борцовских соревнований — в год будет проводиться не меньше двух турниров Лиги Поддубного в Москве и еще около пяти стартов в российских регионах. Следующий столичный этап может состояться в сентябре, к участию в нем будут приглашены сильнейшие профессиональные спортсмены со всего мира. Кроме того, в рамках лиги планируется организовывать мероприятия для школьников и студентов.

С 19 по 20 мая в столице пройдет первый турнир международной Борцовской лиги Поддубного.

Память и памятник

Уникальность первого турнира международной Борцовской лиги Поддубного заключается не только в том, что борцовские схватки в разных стилях впервые будут проходить сразу на 18 коврах.

Помимо призового фонда, составляющего 65 миллионов рублей, и формата мероприятия, Федерация спортивной борьбы России удивила болельщиков выбором места для проведения соревнований. Если первый этап турнира примет футбольный манеж ЦСКА, то грандиозный финал пройдет в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.

— Это место выбрано нами не случайно и не только по фактору вместительности, — говорит коммерческий директор и советник президента ФСБР Юрий Федоров. — До 60-х годов прошлого века борцы выступали в цирках, и Иван Поддубный, в честь которого названа новая лига, не был исключением. Он начинал карьеру в цирке Севастополя, а уже в 1939 году получил звание заслуженного артиста РСФСР за выдающиеся заслуги в области циркового искусства. Как рассказывал Эдгард Запашный, именно Иван Максимович устроил на работу в цирк его дедушку — Михаила Сергеевича, ставшего основателем цирковой династии. Поэтому было принято решение перенести финал соревнований в цирк на Вернадского в знак уважения к легендарному спортсмену.

Кроме того, совсем скоро достижения Ивана Поддубного будут увековечены благодаря установке бюста знаменитого борца на Аллее героев спорта. Памятник был изготовлен по инициативе Федерации спортивной борьбы России еще в феврале 2022 года и займет почетное место у стен ГЦОЛИФКа.

18-21 мая, Москва. Спортивная борьба. Борцовская лига Поддубного. Round 1.

Программа соревнований:

18 мая — приезд делегаций.

16.00-17.00 — совещание судей.

17.00-18.00 — техническое совещание, жеребьевка, все весовые категории (греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба, грэпплинг (мужчины и женщины), грэпплинг-ги (мужчины и женщины), панкратион (мужчины и женщины).

18.00-20.00 — медицинский контроль и взвешивание:

панкратион (мужчины) — 57-62-66-71-77-84-92-100-+100 кг;

панкратион (женщины) — 53-58-64-71-+71 кг.

19 мая — футбольный манеж ЦСКА (Ленинградский пр., 39, стр.1).

08.00-08.30 — первый медицинский контроль и взвешивание (+2кг):

греко-римская борьба — до 55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 кг;

вольная борьба — до 57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 кг;

женская борьба — до 50-53-55-57-59-62-65-68-72-76 кг;

грэпплинг (мужчины) — 62-66-71-77-84-92-100-130 кг;

грэпплинг (женщины) — 53-58-64-71-90 кг;

грэпплинг-ги (мужчины) — 62-66-71-77-84-92-100-130 кг;

грэпплинг-ги (женщины) — 53-58-64-71-90 кг.

11.00-20.00 — предварительные и утешительные встречи во всех весовых категориях.

20.00-21.00 — поединки за третье место.

20 мая — Большой Московский государственный цирк (пр. Вернадского, 7).

08.15-08.30 — второе взвешивание (+2кг):

ГРБ — 55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 кг;

ВБ (мужчины) — 57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 кг;

ВБ (женщины) — 50-53-55-57-59-62-65-68-72-76 кг;

грэпплинг (мужчины) — 62-66-71-77-84-92-100-130 кг;

грэпплинг (женщины) — 53-58-64-71-90 кг;

грэпплинг-ги (мужчины) — 62-66-71-77-84-92-100-130 кг;

грэпплинг-ги (женщины) — 53-58-64-71-90 кг.

12.00-15.00 — грэпплинг, финалы во всех весовых категориях.

15.00-17.00 — панкратион, финалы во всех весовых категориях.

19.00-22.00 — финалы в женской, греко-римской и вольной борьбе, часть 1 (20 схваток).

22.00-22.30 — церемония открытия.

22.30-00.00 — финалы в женской, греко-римской и вольной борьбе, часть 2 (10 схваток).

Приобрести билеты на первый турнир международной Борцовской лиги Поддубного можно по ссылке или на сайте wrestlingleague.ru. Прямая трансляция будет проходить на официальной стриминговой платформе ФСБР wrestlingtv.ru