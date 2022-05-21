Выходят на арену силачи. Власов и Сидаков — среди первых чемпионов Борцовской лиги Поддубного

В Москве определены победители дебютного этапа нового международного турнира по борьбе, среди которых оказались представители России, Белоруссии и Монголии.

Борцовская лига Поддубного — новое явление в мире спортивной борьбы. О ее создании было объявлено только в марте, а два месяца спустя мы увидели первый масштабный старт. Два дня схваток, пять дисциплин, сотни участников.

— Поздравляю всех с тем, что турнир состоялся, — отметил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. — И хотел бы от всей борцовской семьи поблагодарить всех причастных. Прежде всего — наших братьев-борцов, приехавших сюда сразиться за титул победителя Лиги Поддубного. Среди них — победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Также слова признательности нашим друзьям и коллегам из ОКР и Минспорта, компаниям-партнерам. В очень сжатые сроки нам удалось организовать такие соревнования, мы увидели красивую бескомпромиссную борьбу.

Две стороны медали

Лига Поддубного сумела удивить любителей борьбы. У нее, как у медали, оказалось две стороны, не похожие одна на другую. В первый день мы увидели формат большого фестиваля борьбы, прошедшего в ЛФК ЦСКА.

В программу соревнований вошли пять видов единоборств. Помимо олимпийских дисциплин борьбы, это еще и грэпплинг, и панкратион. В заявках оказались представители 10 стран — в Москву приехали представители Белоруссии, Казахстана, Монголии, Индии и других борцовских держав. Свыше 600 спортсменов на протяжении всего дня выясняли отношения на 15 коврах одновременно — по три на каждый стиль. И бок о бок могли оказаться совсем молодые ребята и настоящие зубры современной борьбы.

На второй же день профессионалы уступили армейский манеж юным участникам Школьной борцовской лиги Поддубного. А сами переехали на другую арену, где на протяжении целого дня проводили финальные поединки. Арена, кстати, в прямом смысле слова — Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

Место, кстати, было выбрано далеко не случайно, ведь борьба как вид спорта зародилась именно в цирках. Да и сам Иван Поддубный, чье имя получил новый турнир, выступал на аренах цирков долгие годы и получил звание заслуженного артиста РСФСР. Как не случайно ведущим вечерней части программы выступил известный актер и любитель единоборств Михаил Пореченков, несколько лет назад сыгравший роль Поддубного в биографическом фильме.

Финальный день разительно отличался от стартового — он был проведен по всем канонам вечера единоборств. Яркое шоу с участием цирковых артистов, почетные гости, среди которых были и глава ОКР Станислав Поздняков, и замминистра спорта Одес Байсултанов, и двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, залечивающий травму.

— Спортивная борьба — мужественный вид спорта, который всегда приносит нашей команде максимальное количество медалей на Олимпийских играх, — напомнил на торжественном открытии финалов Поздняков. — Безусловно, успехи нашей борьбы связаны с огромным историческим опытом, в том числе и с Иваном Поддубным, имя которого носит новая лига. Уверен, что эта преемственность поколений сохранится и в будущем, наша земля не оскудеет талантами и будет рождать новых богатырей, отстаивающих честь страны.

Арсен Фадзаев и Абдулрашид Садулаев. WRESTRUS.RU

Проигравших нет

И расписание финальных схваток тоже было выстроено как на привычных для всех болельщиков шоу профессиональных боксеров или представителей ММА. В роли разогрева выступили представители грэпплинга и панкратиона, в «андеркарде» состоялись два десятка финалов по борьбе.

Хотя и тут было на что посмотреть. Например, едва ли не лучшей схваткой дня в женской борьбе стал поединок в весе до 57 кг с участием серебряного призера Игр в Токио Ирины Курочкиной из Белоруссии. Она до последних секунд уступала россиянке Веронике Чумиковой, но уже в самой концовке сумела провести удачную атаку и праздновала победу.

В Москве проходит турнир по борьбе «Бойцовская лига Поддубного». WRESTRUS.RU

Стоит отметить, что именно у женщин состав победительниц оказался наиболее интернациональным — кроме Курочкиной золотые медали выиграли еще и две представительницы Монголии, в том числе обладательница олимпийской бронзы Болортуя Бат-Очир. А в греко-римской борьбе один из финалов и вовсе получился чисто белорусским — Игорь Ярошевич на туше победил Кирилла Маскевича.

Но главные схватки вечера, как и полагается, были оставлены на десерт. Невероятно зрелищным вышел финал у вольников в категории до 79 кг — Радик Валиев вел у вице-чемпиона Токио-2020 Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 5:0, но преимущество не удержал. Более опытный представитель Белоруссии в остроатакующем стиле сумел вырвать победу.

Зато в следующей схватке, уже у «классиков», неожиданно уступил олимпийский призер и чемпион мира в весе до 60 кг Сергей Емелин. Молодой и дерзкий Динислам Бамматов проявил такой напор, что буквально «разобрал» более именитого оппонента. Тогда как еще один лидер сборной России, супертяж Сергей Семенов обыграл Михаила Лаптева на классе.

Очень интересными вышли и заключительные поединки вечера. В очередной встрече принципиальных соперников-вольников в категории до 86 кг Артур Найфонов поборол Даурена Куруглиева — схватка получилась очень напряженной, пусть и не такой зрелищной внешне. Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков (до 74 кг) уверенно обыграл Давида Баева, с которым тренируется в одном зале. Наконец, двукратный победитель Игр Роман Власов встретил упорнейшее сопротивление со стороны молодого Адлета Тюлюбаева, но опыт помог ему стать последним чемпионом первого турнира Лиги Поддубного.

— Представители зарубежных стран, которые приехали в Москву, еще раз доказали, что есть вещи, которые не имеют права подвергаться коррозии, псевдополитическому давлению, — подвел итог соревнований Мамиашвили. — Олимпийское движение создавалось, чтобы быть независимым, создавать каналы коммуникации, помогать спортсменам. Чтобы у нас была возможность, невзирая на любые политические обстоятельства, оставаться людьми и протягивать друг другу руку помощи. Поэтому я считаю, что проигравших здесь нет — мы все выиграли. Выиграла Россия, выиграл мировой спорт.

Борцовская лига Поддубного

Победители первого этапа:

Греко-римская борьба. До 55 кг. Павел Белкин. До 60 кг. Динислам Бамматов. До 63 кг. Мингиян Семенов. До 67 кг. Аслан Висаитов. До 72 кг. Сергей Кутузов. До 77 кг. Роман Власов. До 82 кг. Данила Ковалев. До 87 кг. Игорь Ярошевич (Белоруссия). До 97 кг. Александр Головин. До 130 кг. Сергей Семенов.

Вольная борьба. До 57 кг. Азамат Тускаев. До 61 кг. Абасгаджи Магомедов. До 65 кг. Алик Хадарцев. До 70 кг. Виктор Рассадин. До 74 кг. Заурбек Сидаков. До 79 кг. Магомедхабиб Кадимагомедов (Белоруссия). До 86 кг. Артур Найфонов. До 92 кг. Магомед Курбанов. До 97 кг. Ахмед Тажудинов. До 125 кг. Зелимхан Хизриев.

Женская борьба. До 50 кг. Надежда Соколова. До 53 кг. Болортуя Бат-Очир (Монголия). До 55 кг. Ирина Ологонова. До 57 кг. Ирина Курочкина (Белоруссия). До 59 кг. Амина Танделова. До 62 кг. Алина Касабиева. До 65 кг. Екатерина Кошкина. До 68 кг. Ханум Велиева. До 72 кг. Ксения Буракова. До 76 кг. Ариунжаргал Ганбат (Монголия).