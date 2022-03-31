Сборная России по борьбе отстранена от всех турниров. Но россияне все равно покорили чемпионат Европы

В среду завершился чемпионат Европы по вольной борьбе.

Выступая за другие страны, борцы с гражданством РФ взяли 4 золота, 3 серебра и 4 бронзы.

В начале марта Объединенный мир борьбы (UWW), как и многие другие спортивные федерации, отстранил российских спортсменов от участия в любых международных соревнованиях. Что чемпионат Европы, что чемпионат мира по вольной борьбе без сборной России — это неполноценные турниры. Однако «без сборной России» вовсе не означает, что без россиян.

В борьбе процедура натурализации не такая сложная, как, например, в футболе. Если сравнивать с футболом, то это похоже на трансфер игрока в клуб.

Схема такая. Одна национальная федерация получает разрешение на натурализацию борца у другой национальной федерации, которая его подготовила, а затем платит ей компенсацию, чей размер зависит от регалий спортсмена. За олимпийского чемпиона или чемпиона мира — 300 тысяч франков; за призера Олимпиады или чемпионата мира — 200 тысяч; за континентального чемпиона — 100 тысяч; за призера континентального чемпионата — 50 тысяч. Плюс есть сбор UWW в размере 5 тысяч швейцарских франков. Оформить переход борца можно в период с 1 по 31 декабря. Выступать он сможет только за одну страну, но получать новое гражданство ему совсем не обязательно — достаточно вида на жительство. Есть лимит — в весовую категорию страна может заявить не больше одного натурализованного спортсмена.

На Евро в Будапеште боролись не менее 25 вольников с гражданством РФ. Четверо стали чемпионами — Владимир Егоров из Якутии (представляет Северную Македонию, до 57 кг), Исмаил Мусукаев из Кабардино-Балкарии (представляет Венгрию, до 65 кг), Таймураз Салкалазов из Северной Осетии (представляет Словакию, до 74 кг), Магомедхан Магомедов из Дагестана (представляет Азербайджан, до 97 кг).

Салкалазов в финале победил знаменитого Фрэнка Чамизо — 7:5. Чамизо тоже натурализованный — кубинец, но борется за Италию. Также стоит отметить победу Мусукаева — в финале ему противостоял трехкратный чемпион мира азербайджанец Хаджи Алиев. Мусукаев разгромил его со счетом 12:1.

В 9 из 10 весовых категорий (кроме категории до 125 кг) россияне попали в призеры — в весе до 92 кг и до 97 кг и вовсе по двое. Всего выиграли 11 медалей — 4 золота, 3 серебра и 4 бронзы. Официально же в общем зачете победила сборная Азербайджана — 159 баллов (1 золото, 4 серебра, 2 бронзы). На втором месте — сборная Турции (141 балл — 2 золота, 1 серебро, 3 бронзы), на третьем — сборная Грузии (133 балла — 1 золото, 1 серебро, 4 бронзы).

31 марта и 1 апреля пройдет чемпионат Европы по женской борьбе, а 2 и 3 апреля — по греко-римской борьбе.