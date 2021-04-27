Лучший результат с 1993 года. Российские борцы отличились в Варшаве

Сборная России по вольной, женской и греко-римской борьбе завоевала 13 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали на чемпионате Европы.

День возвращения домой совпал для «греко-римлян» с днем рождения главного тренера — Гоги Когуашвили, и команда подарила ему отнюдь не галстук. Классики выиграли в Польше пять золотых медалей. Во второй раз лучшими на континенте стали лидеры — чемпионы мира Муса Евлоев (97 кг) и Сергей Емелин (60). Впервые на ЧЕ победили Эмин Сефершаев (55), Жамболат Локьяев (63) и Адлан Акиев (82). Отметим, что Сефершаев всего за два дня до старта заменил в весе до 55 кг Виктора Ведерникова, повредившего локоть, хотя сам борется в категории до 60 кг.

«Результатом команды я удовлетворен, но качество борьбы всегда можно улучшить, это касается всех. Случайных побед в Варшаве не было, этот состав уже опытный, но результат мог быть и лучше. Остались без медалей чемпионы мира — Артема Суркова пришлось снять по состоянию здоровья, у Абуязида Манцигова не получилось после недавней травмы ноги, будем работать. Это лишь чемпионат Европы, совсем скоро Олимпиада, и прежние победы уже ничего не значат», — отметил тренер-максималист Гоги Когуашвили.

Российские классики уже завоевали пять лицензий в Токио из шести. Олимпийскому чемпиону Давиту Чакветадзе доверено добыть недостающую в весе до 87 кг. Всемирный лицензионный турнир пройдет 6-9 мая в Софии. Путевки в Токио своим сборным принесут финалисты турнира.

Золото в день рождения

Золотую медаль в весе до 55 кг в свой день рождения завоевала Стальвира Оршуш. Это третий титул чемпиона Европы в ее карьере. «Когда я проснулась в Варшаве, в Бурятии уже наступил вечер. Поэтому с утра начала принимать поздравления. Этот заряд энергии мне очень помог», — рассказала Оршуш. Еще одно золото женской сборной России принесла Ольга Хорошавцева в весе до 53 кг. Хорошавцева и сразится в этом весе на лицензионном турнире. Также в Софии поборются Вероника Чумикова (57) и Любовь Овчарова (62). «Всегда надеюсь на лучшее и верю, что в Болгарии нам удастся добрать все три недостающие путевки на Игры», — подчеркнул Симеон Штерев, под руководством которого женская сборная России готовится к Играм в Токио.

Самыми результативными в Варшаве стали вольники, завоевав шесть золотых наград. В третий раз выиграл Европу Артур Найфонов (86). Впервые лучшими на континенте стали Абасгаджи Магомедов (61), Загир Шахиев (65), Исраил Касумов (70), Магомед Курбанов (92) и Алихан Жабраилов (97). «В большинстве весовых категорий на Европе выступали вторые номера, но даже этим составом мы одержали безоговорочную победу. Сейчас потенциал у нашей команды, ее резерв на самом высоком уровне,», — отметил главный тренер вольников Дзамболат Тедеев.

Второе место в тяжелом весе завоевал 20-летний Сергей Козырев, проигравший в финале олимпийскому чемпиону Тахе Акгулю (Турция). Ранее, в марте, он сенсационно выиграл чемпионат России. Именно Козырев поборется в Софии за последнюю недостающую путевку для сборной России по вольной борьбе.

Груз ответственности должен придавать силы

«Поздравляю наших чемпионов — и опытных, и молодых и дерзких, хочу пожелать им дальнейшего совершенствования. Это очень значимое достижение для каждого из борцов. Завоевать звание чемпиона Европы престижно, но все это мы сегодня рассматриваем именно как этап подготовки к Олимпиаде. Значит, у нас есть повод для хорошего серьезного анализа, чтобы иметь возможность скорректировать техническую работу, провести окончательную шлифовку подготовки. У команд остались задачи завоевания недостающих лицензий, и эти задачи нам по плечу. Спортсмены должны понимать, какой груз ответственности на них лежит. Но он не должен давить на них, он должен придавать им силы. Нужна продуманная, точная и изнурительная работа, а тем, кто не стремится добиться победы, переступив через свои слабости, места в команде нет — в нее попадут только те, кто готов отдать всего себя на олимпийском ковре в Токио», — подчеркнул президент ФСБР, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили.