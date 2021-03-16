Борцы взяли курс на Будапешт и Токио

25 победителей и призеров чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе приняли участие в предолимпийском чемпионате России в Улан-Удэ.

Главной афишей всего чемпионата России считалось противостояние Заурбека Сидакова и Разамбека Жамалова в категории до 74 кг. У этого соперничества была особая предыстория. Сидаков сенсационно выиграл чемпионат мира-2018, победив суперзвезд — олимпийского чемпиона Джордана Барроуза (США) и призера Рио-2016 Франка Чамисо (Италия). На ЧМ-2019 он вновь завоевал золото, не позволив именитым соперникам взять реванш. Вопрос по Токио казался решенным, но на мир обрушился коронавирус, Олимпиаду перенесли на один год, и за это время в элиту ворвался Разамбек Жамалов. Сперва он выиграл чемпионат России, а затем в декабре, в финале личного Кубка мира, на последних секундах вырвал победу у того же Чамисо.

Чемпион вдохновился Джорданом

Фавориты встретились в финале, который стал настоящей битвой нервов и характеров. Сидаков почти всю схватку уступал 0:2, но его натиск за 10 секунд до конца был неудержим — 3:2.

«Последние три дня я не был в интернете. Закрылся, смотрел фильмы — настраивался на борьбу. Посмотрел мини-сериал про Майкла Джордана «Последний танец», фильм про Усэйна Болта. Такие фильмы меня вдохновляют. Никому ничего не дается легко. Представляете, однажды Майкл Джордан прилетел на финал и отравился, поднялась температура. Но он вышел на игру, помог команде победить и набрал больше всех очков. Только пройдя через испытания, человек понимает, что растет. И теперь я могу это сказать про себя. В прошлом октябре я стал третьим на чемпионате России. Сейчас могу сказать однозначно: пропусти я тот турнир в Наро-Фоминске, сегодня меня бы даже в финале не было. На том поражении я вырос, стал сильнее, понял, что надо пахать и как надо пахать», — рассказал Сидаков, которому на следующий день после победы исполнилось 25 лет.

К слову, самой ожидаемой схватки могло и не случиться. Сидакову по ходу турнира пришлось буквально выгрызать победы у чемпиона мира-2016 Магомеда Курбаналиева и призера ЧЕ-2019 Тимура Бижоева, а Жамалов сломил сопротивление двукратного чемпиона мира Магомедрасула Газимагомедова.

В финале веса до 86 кг двукратный чемпион мира Артур Найфонов был чуть сильнее чемпиона Европы-2017, победителя Евроигр-2019 Даурена Куруглиева. «Сидакова и Найфонов стали основными претендентами на место в олимпийской команде», — отметил первый вице-президент ФСБР, двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев.

Козырев — открытие чемпионата

В категориях до 57 и 65 кг победили фавориты — двукратный чемпион мира Завур Угуев и чемпион мира-2019 Гаджимурад Рашидов. Алихан Жабраилов выиграл турнир в весе до 97 кг, который пропускал олимпийский чемпион Аблурашид Садулаев. Сенсационную победу в весе до 125 кг одержал Сергей Козырев. «Его можно назвать главным открытием чемпионата», — отметил Фадзаев. Победитель личного Кубка мира-2020 в тяжелом весе Шамиль Шарипов в Улан-Удэ не выступал — 19 марта он поборется на европейском отборе в Будапеште за единственную недостающую у вольников лицензию в Токио.

«На сборах мы дадим прикидку Садулаеву с Жабраиловым и Шарипову — с Козыревым. Победитель поедет в апреле на чемпионат Европы», — уточнил главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев.

Призовой фонд чемпионата России составил 7,5 млн рублей — по 750 тысяч на весовую категорию. Победители получили по 250 тысяч. «Хочу поблагодарить руководство Бурятии за отличные условия для проведения национального отбора и системный подход к развитию борьбы. Было сделано все, чтобы в Улан-Удэ борцы смогли реализовать свой потенциал. В олимпийский год это особенно важно», — подчеркнул президент ФСБР, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

В ходе чемпионата России глава Бурятии Алексей Цыденов и Михаил Мамиашвили также подписали соглашение о сотрудничестве, одним из основных направлений которого станет реализация программы «Борьбу — в школу!». На сегодняшний день программа охватывает уже более 500 школ в 48 регионах страны.