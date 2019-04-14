Виталий Кабалоев – о золоте на ЧЕ: "Спасибо тренерам, это благодаря им все получилось"

Российский борец греко-римского стиля Виталий Кабалоев, который завоевал золотую медаль на чемпионате Европы-2019 на турнире в Бухаресте, выразил благодарность тренерам своей национальной команды, информирует ТАСС.

22-летний Кабалоев выступил в весовой категории до 55 килограммов. Турнир проходит с 8 по 14 апреля в Румынии.

– Спасибо тренерам, это благодаря им все получилось. Соперник по финалу у меня был еще молодой, тренеры сказали перед схваткой, чтобы боролся уверенно, так что настроился, вышел и выиграл. Помогли и советы брата, говорили с ним перед финалом, подсказал, что не надо расслабляться.

Да, я только недавно стал чемпионом России, но я хочу выигрывать. Посмотрим, как сложится с чемпионатом мира в Нур-Султане, – приводит слова Кабалоева ТАСС.

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