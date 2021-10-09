Россиянин Марянян завоевал бронзу чемпионата мира по борьбе

Российский борец Степан Марянян стал бронзовым призером чемпионата мира. Турнир проходит в Норвегии.

В схватке за третье место российский спортсмен победил представителя Армении Геворга Гарибяна — 3:1. Ранее он завоевывал по одной медали каждого достоинства на чемпионате мира. Также в его активе победа на чемпионате Европы.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Норвегии до 10 октября.