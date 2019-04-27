Новый пул антидопингового тестированиа Объединенного мира борьбы (UWW) включает 14 спортсменов из России, сообщает ТАСС. Всего в список входят 80 атлетов, у России наибольшее представительство.

новый пул допинг-тестирования также вошло 10 представителей Казахстана, по восемь - из Азербайджана и Украины, по четыре - из Монголии и США, по три - из Кубы, Ирана, Киргизии, Румынии и Узбекистана, по два - из Бразилии и Турции, по одному - из Армении, Белоруссии, Болгарии, Канады, Китая, Эквадора, Франции, Грузии, Гуама, Молдавии, Нигерии, Сербии и Венесуэлы.

От России в пул тестирования UWW входят Гаджимурад Рашидов, Магомедрасул Газимагомедов, Абдулрашид Садулаев, Екатерина Полещук, Ольга Хорошавцева, Вероника Чумикова, Мария Кузнецова, Татьяна Колесникова, Екатерина Букина, Сергей Емелин, Александр Чехиркин, Бекхан Оздоев, Муса Евлоев и Сергей Семенов.