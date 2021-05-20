Последний сбор перед Олимпийскими играми российские борцы проведут во Владивостоке

Вопросов в рамках последнего этапа подготовки к Олимпиаде в Токио немало, но они успешно решаются, отметил руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили на пресс-конференции в рамках проекта «Медиа-центр Команды ОКР».

«Нас с ОКР действительно связывают не только рабочие, но и дружеские отношения, — сказал Мамиашвили. — Тем не менее, вопрос ответственности никто не снимал. Конечно, вопросов сейчас много, но все они оперативно решаются в рабочем порядке. Текущие обстоятельства добавляют нервозности, но в то же время все участники пребывают в одинаковых условиях. Самое главное — убежден, что наши команды будут четко отдавать себе отчет: к нам, к спорту, приковано внимание огромной аудитории, и для ребят и девчонок это возможность проявить себя.

Заключительный сбор команды проведут на базе Дальневосточного федерального университета. Условия там прекрасные, максимально комфортные. Благодарен губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, который принимал в этом личное участие. Не могу не упомянуть тот факт, что впервые в истории сборная России по женской борьбе будет представлена на Олимпийских играх в полном составе".

Российские борцы на Олимпийских играх в Токио будут представлены во всех категориях в вольной и в женской борьбе, и в пяти из шести весов в греко-римской.

(Антон Бабошин)