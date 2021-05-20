Борцы-вольники проведут предолимпийские сборы в Сочи, Кисловодске и Владивостоке

Заключительный этап подготовки к Олимпийским играм российские борцы-вольники проведут в России, сказал генеральный менеджер сборной России Таймураз Тигиев на пресс-конференции в рамках проекта «Медиа-центр Команды ОКР».

«Команда будет готовиться в три этапа — сборы в Сочи, которые начнутся буквально на днях, затем в Кисловодске и Владивостоке. Самочувствие у всех в команде нормальное. Состав на Игры почти сформирован, но кое-какие моменты еще будем смотреть в процессе подготовки, чтобы ребята не расслаблялись. Задача на Токио — стремиться забрать медали по максимуму, а там как бог даст. У нас старты у первых номеров команды почти закончены — в ближайшее время и предстоит только старт в Италии. На турнире Ярыгина в Красноярске выступят второй-третий и молодежный составы», сообщил Тагиев.

Российские борцы-вольники выступят в Токио во всех шести весовых категориях.

(Антон Бабошин)