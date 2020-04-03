Олимпийские лицензионные турниры по борьбе перенесены на 2021 год с сохранением дат

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что Объединенный мир борьбы (UWW) перенес все важные лицензионные старты на следующий год. График проведения соревнований в 2021 году в точности повторит 2020 год.

— Сегодня на онлайн-конференции мы обсудили с президентом UWW международный календарь в свете решения МОК о переносе Олимпийских игр на год, — цитирует ТАСС Мамиашвили. — Календарь 2021 года зеркально повторит календарь нынешнего. Бюро UWW отталкивалось в этом решении от даты начала и закрытия Олимпиады в Токио.

Лицензионный европейский отборочный турнир должен был пройти в Будапеште (19-22 марта), мировой в Софии (с 30 апреля по 3 мая), однако соревнования были отложены из-за распространения коронавируса. Международный олимпийский комитет (МОК) ранее принял решение перенести Олимпийские игры 2020 года на 2021 год, они пройдут с 23 июля по 8 августа.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.