Михаил Мамиашвили: "Российские борцы будут доказывать на ЧЕ претензии на участие в Олимпиаде"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подчеркнул: каждый из представителей сборной России по спортивной борьбе на чемпионате Европы в Бухаресте должен по максимуму использовать свой шанс обосновать свои претензии на попадание в состав сборной на Игры-2020 в Токио.

– Тренер сборной по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили выставил на этот чемпионат основной состав команды – мы не раз обсуждали его решение, спорили, но я вижу логику в его решении, – цитирует ТАСС Мамиашвили. - Дзамболат Тедеев взял в вольной борьбе состав на ближайшую перспективу, но во главе с таким забойщиком, как Садулаев. Пожелаем им всем успешно использовать предоставленную возможность и проявить себя в решающий момент. Ведь скоро всем нам предстоит определяться с основным составом команды.

Ни для кого не секрет, что часто бывает так – спортсмен появляется из-за угла, и, нигде ничего не показывая, вкладывает все силы только в подготовку к чемпионату России, чтобы уж уцепиться зубами за первое место, а дальше хоть трава не расти – ставьте меня в команду.

Вот поэтому сейчас задача максимум и для тех, кто участвует в чемпионате Европы, и для тех, кому предстоит выступить на Европейских играх в Минске, кто задействован в тренировочном процессе сборной, выступает на предложенных стартах, доказать свои претензии на возможное участие в Олимпийских играх. Каждому предоставлен шанс, который должен быть использован по максимуму.