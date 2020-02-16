Михаил Мамиашвили: «Борцы вольного стиля достойно выступили на чемпионате Европы»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил, что сборная России по вольной борьбе показала достойный и успешный результат на чемпионате Европы в Риме.

Россияне завоевали пять наград высшего достоинства, две серебряные медали и одну бронзовую, выиграв командный зачет турнира.

— Ребята, которые в некоторых весовых категориях заменили лидеров, выступили достойно, — цитирует «РИА Новости» Мамиашвили. — И это хорошая заявка на то, чтобы уже серьезно попасть на заметку тренерам сборной. Впереди у нас самая ответственная и сложная процедура отбора и выступления на Олимпийских играх. Поверьте, чем сильнее внутри страны конкуренция в каждом весе, тем значимее будет спортсмен, который будет представлять эту категорию в составе сборной России в Токио.