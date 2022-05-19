Мамиашвили назвал отсутствие культуры причиной массовой драки на борцовском турнире

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказал мнение, что причины драки на борцовском турнире в Москве связаны с отсутствием внутренней культуры и с недоработкой тренеров.

Массовая драка на соревновании по панкратиону в рамках международной Лиги Поддубного с участием спортсменов и болельщиков произошла в четверг, 19 мая, в первый день соревнований.

«К сожалению, такие вещи происходят, это вопрос внутренней культуры и понимания действа, которое происходит. И недоработка тренеров, конечно, — приводит ТАСС слова Мамиашвили. — Да, это эмоции, но эмоциями это не объяснить. Уважение к себе должно быть, чтобы такие позорные вещи не допускать. Да, потом будут извиняться, да, будут пытаться чем-то произошедшее объяснить. Но когда столько сил и энергии потрачено на организацию... В семье не без недовоспитанных людей, будем прощаться с такими навсегда».