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Массовая драка произошла на борцовском турнире в Москве

Давид Хачатрян
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В ходе турнира международной Борцовской лиги Поддубного произошла драка.

Во время соревнований по дисциплине «панкратион» между бойцами и их сторонами произошел конфликт, который вылился в массовую драку, сообщает журналист Игорь Лазорин в своем Telegram-канале.

Первый турнир международной Борцовской лиги Поддубного проходит 19-20 мая. Участниками турнира стали более тысячи спортсменов из разных стран мира. За награды поборются атлеты из России, Киргизии, Монголии, Индии, Ирана, Казахстана, Белоруссии, Кубы, Аргентины, Австралии, Армении, Молдавии, Узбекистана. Турнир включает состязания как по олимпийским стилям спортивной борьбы (вольная, греко-римская и женская), так и по панкратиону и грэпплингу. В каждой весовой категории выступают 16 спортсменов. А победители получат по 2 миллиона рублей.

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