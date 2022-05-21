Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что федерация может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения российских борцов от участия в международных соревнованиях.

2 марта Объединенный мир борьбы (UWW) объявил об отстранении россиян от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Также организация отменила все турниры на территории России.

«Когда попраны все догмы и скрепы, которыми всегда так гордился цивилизованный мир, я не вижу перспективы обращения в суды, но и не исключаю, что мы это все-таки сделаем, — приводит слова Мамиашвили ТАСС. — Сегодня оказывается колоссальное давление на общественные организации, лишают человека права заниматься своей профессией. Откровенно говоря, это открытый расизм. Я маленький человек, но посоветовал бы нас не злить».

Президент ФСБР выразил уверенность, что в ближайшее время Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску российских спортсменов к соревнованиям.

«В обратном случае это будет крахом всех фундаментальных принципов, которые были заложены в основу олимпийского движения, и крахом площадки, которая должна оставаться для коммуникации даже в самом крайнем случае», — подытожил он.