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Скончался заслуженный тренер СССР по борьбе Дмитрий Миндиашвили

14:14

Заслуженный тренер СССР, России и Грузии, основатель первой школы борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке Дмитрий Миндиашвили скончался в Красноярске в возрасте 87 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Сегодня, 24 мая в 11:26 (07:26 мск), в Красноярской краевой клинической больнице скончался Дмитрий Георгиевич Миндиашвили. Причина смерти - пневмония, прославленный тренер с четверга находился в реанимации», - цитирует ТАСС сообщение краевого Минспорта.

Миндиашвили участвовал в качестве тренера в летних Олимпийских играх с 1972 года по 2008 год. В 1973 году основал Красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы, которая стала первой в Сибири и на Дальнем Востоке. Тренировал олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, олимпийских чемпионов Ивана Ярыгина и Сагида Муртазалиева, призеров Олимпиад - Сергея Карамчакова и Адама Барахоева, и других спортсменов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11451795?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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