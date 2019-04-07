Стивен Сигал напутствовал сборную России по вольной борьбе перед ЧЕ в Бухаресте

Американский актер и режиссер, имеющий гражданство РФ, Стивен Сигал стал попутчиком сборной России по вольной борьбе на борту самолета "Москва – Бухарест", информирует официальный Инстаграм Федерации спортивной борьбы России.

Национальная команда примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Румынии с 8 по 14 апреля.

– Сегодня вечером состоится жеребьевка. Уже завтра на ковер выйдут борцы весовых категорий до 57, 65, 70, 79 и 97 кг, где Россию будут представлять Муслим Садулаев, Начын Куулар, Магомедрасул Газимагомедов, Ахмед Гаджимагомедов и Абдулрашид Садулаев, соответственно, – написано в заявлении пресс-службы.

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