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Допинг

Махов рассказал об эмоциях, которые испытал после присуждения золота Олимпиады-2012

14 июля 2020, 20:52
Билял Махов. Фото unitedworldwrestling.org
Билял Махов. Фото unitedworldwrestling.org
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Российский боец Билял Махов рассказал, какие эмоции испытал, получив титул чемпиона Олимпиады-2012.

Билял Махов.Махов все-таки стал олимпийским чемпионом. Но не на ковре, а из-за дисквалификации обоих финалистов

Махов уступил в полуфинале Давиду Модзманашвили, но позднее грузинский боец был уличен в нарушении антидопинговых правил, как и победивший его в финале узбекистанец Артур Таймазов.

— Как и все, узнал из СМИ, — цитирует RT Махова. — Сложно описать впечатления, потому что самые яркие эмоции бывают только тогда, когда ты выигрываешь медаль на ковре, выцарапываешь победу, претерпеваешь трудности, борешься за несколько мгновений радости, когда судья тебе поднимает руку, а потом восходишь на пьедестал. Все именно ради этих минут. Это тот путь, после которого награду можно назвать действительно долгожданной.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/764376-mahov-medal-emocii

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