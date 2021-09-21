Дзамболат Тедеев: «Россия за олимпийское золото платит меньше, чем все страны бывшего СССР. Как так?»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев в интервью «СЭ» высказал недовольство размером государственных выплат за олимпийское золото.

«Олимпийское золото в России стоит сейчас 56 тысяч долларов. Даже среди республик бывшего СССР мы на последнем месте, — заявил Тедеев. — Грузия, Узбекистан, Азербайджан платят больше! Мы на последнем месте. Что мы делаем, ребята? Мы упали куда? Если результат показали, простимулируй его, меценату поручи, и с удовольствием он это сделает. Мы такая держава, спортивная держава, почему мы своих героев не ценим? Олимпийцев своих, тренеров? Вот мы видим, их цена какая. Вот это обидно. Если ты иностранец, тебе платят 10 тысяч долларов и выше в месяц, а если не иностранец, а результат показываешь, платят не больше 130 тысяч рублей в месяц. Удивительно это, кто такие решения принимает?»

Сборная России по вольной борьбе завоевала на Олимпийских играх в Токио четыре медали, из которых три — золотые.