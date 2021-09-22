Садулаев выступит на чемпионате мира в Осло

Объявлен состав сборной команды России по вольной борьбе на чемпионат мира в Осло. Турнир пройдет в Норвегии со 2 по 10 октября.

Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы Абдулрашид Садулаев выступит в весовой категории до 97 кг.

Полностью состав сборной России в своем Telegram-канале опубликовал журналист Тигран Аванян.

До 57 кг. Абубакар Муталиев.

До 61 кг. Абасгаджи Магомедов — чемпион Европы, победитель Кубка мира в личном зачете.

До 65 кг. Загир Шахиев — чемпион Европы.

До 70 кг. Евгений Жербаев.

До 74 кг. Тимур Бижоев — призер чемпионата Европы.

До 79 кг. Радик Валиев.

До 86 кг. Артур Найфонов — призер Олимпийских игр, призер чемпионата мира, трехкратный чемпион Европы.

До 92 кг. Магомед Курбанов — чемпион Европы.

До 97 кг. Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы;

До 125 кг. Зелимхан Хизриев.