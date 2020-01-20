«Еще с Олимпиады в Москве». Президент Федерации водного поло России назвал принципиальными матчи с Венгрией

Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко высказал мнение, что матч 1/4 финала чемпионата Европы против Венгрии станет для россиян принципиальной встречей.

В понедельник в 1/8 финала Россия победила Грузию (14:13), в среду россияне встретятся с хозяевами турнира венграми.

— Матч с венграми будет очень тяжелым, у нас с ними всегда принципиальные игры еще начиная с Олимпийских игр в Москве, когда мы победили их в финале, — приводит ТАСС слова Власенко. — Венгерская сборная — принципиальный соперник, но тут все зависит от нас самих. Если команда будет играть так же, как с сербами в первой игре турнира, с такой же злостью, то мы победим. А если проведем матч безвольно, как игру с румынами, то шансов меньше.

Важную роль играет то, что венгры выступают дома, трибуны будут их поддерживать. Но надо выигрывать, шансы у нас есть, и они большие. Сегодня все опять заговорили о русской сборной, что мы возобновили этот вид спорта в России. Российские ватерполисты хорошо играют, что уже доказали своими выступлениями на этом чемпионате.