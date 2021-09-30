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Определились соперники мужской сборной России по домашнему чемпионату мира 2022

18:53
Логотип ЧМ-2022 по волейболу в России.
Логотип ЧМ-2022 по волейболу в России.
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По итогам жеребьевки финального турнира мужского чемпионата мира 2022, который впервые пройдет в России, соперниками сборной хозяев по группе А на первом этапе стали команды Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.

Напомним, что в матче открытия турнира россияне 26 августа в Петербурге сыграют с Тунисом. Остальные матчи группы А пройдут в Москве — 28 августа состоится матч против пуэрториканцев, а 29-го — с сербами. Во второй раунд пройдут три лучших команды из каждого квартета.

Группа А: Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико (Москва)

Группа В: Бразилия, Япония, Куба, Катар (Кемерово)

Группа С: Польша, США, Мексика, Болгария (Новосибирск)

Группа D: Франция, Словения, Германия, Камерун (Уфа)

Группа Е: Италия, Канада, Турция, Китай (Екатеринбург)

Группа F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет (Красноярск)

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Антон Бабошин все материалы автора

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