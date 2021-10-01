Хтей остался доволен жеребьевкой чемпионата мира, прошедшей в Москве

Чемпион летних Олимпийских игр 2012 года Тарас Хтей остался доволен тем, как в Москве прошла жеребьевка чемпионата мира. Соперниками россиян стали сборные Сербии, Пуэрто-Рико и Туниса.

«Жеребьевка прошла идеально и прозрачно. Впервые участвовал в таком формате, когда весь мировой волейбольный бомонд собрался в большом зале и церемонию показывали в прямом эфире на федеральном канале. Но оно понятно: не каждый год в России проходит чемпионат мира по волейболу. Мужской вообще впервые за 60 лет состоится у нас. Приятно было оказаться в центре внимания. Рад, что так все срослось, весь мир мог видеть мероприятие. Открывались шары достаточно легко, поэтому процедура прошла без курьезов», — цитируют «Известия» Хтея.

В матче открытия Россия 26 августа сыграет с Тунисом в Петербурге. Затем команда переберется в Москву, где 28-го встретится с пуэрториканцами, а 29-го — с Сербией.