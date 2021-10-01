Волейбол
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат мира

Хтей остался доволен жеребьевкой чемпионата мира, прошедшей в Москве

07:40
Теги:

Чемпион летних Олимпийских игр 2012 года Тарас Хтей остался доволен тем, как в Москве прошла жеребьевка чемпионата мира. Соперниками россиян стали сборные Сербии, Пуэрто-Рико и Туниса.

«Жеребьевка прошла идеально и прозрачно. Впервые участвовал в таком формате, когда весь мировой волейбольный бомонд собрался в большом зале и церемонию показывали в прямом эфире на федеральном канале. Но оно понятно: не каждый год в России проходит чемпионат мира по волейболу. Мужской вообще впервые за 60 лет состоится у нас. Приятно было оказаться в центре внимания. Рад, что так все срослось, весь мир мог видеть мероприятие. Открывались шары достаточно легко, поэтому процедура прошла без курьезов», — цитируют «Известия» Хтея.

В матче открытия Россия 26 августа сыграет с Тунисом в Петербурге. Затем команда переберется в Москву, где 28-го встретится с пуэрториканцами, а 29-го — с Сербией.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1229300/aleksei-fomin/shary-navykate-rossiia-provela-zherebevku-domashnego-chm-po-voleibolu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Состоялась жеребьевка чемпионата мира 2022 по волейболу в России
Наполи — Спартак — 2:3. Лига Европы, турнирная таблица группы C после матча 30 сентября 2021 года
КХЛ пора решать, что делать с «Йокеритом». Законы Финляндии не дают их клубу играть честно
Романцев высказался о призывах болельщиков в адрес Федуна продать «Спартак»
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
0
Офсайд