В матче открытия ЧМ 2022 Россия сыграет с Тунисом

По итогам жеребьевки чемпионата мира 2022 в Москве определился соперник сборной России по матчу открытия турнира — им стал Тунис.

Одной из главных интриг жеребьевки было то, кто попадет из третьей корзины в группу А, где посеяна Россия как хозяйка турнира. В итоге с легкой руки знаменитого серба Владимира Грбич ехать в Петербург выпало волейболистам из Туниса.

Напомним, что Россия впервые примет чемпионат мира по волейболу. Матч открытия пройдет в Санкт-Петербурге 26 августа следующего года.