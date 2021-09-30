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В матче открытия ЧМ 2022 Россия сыграет с Тунисом

18:51
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По итогам жеребьевки чемпионата мира 2022 в Москве определился соперник сборной России по матчу открытия турнира — им стал Тунис.

Одной из главных интриг жеребьевки было то, кто попадет из третьей корзины в группу А, где посеяна Россия как хозяйка турнира. В итоге с легкой руки знаменитого серба Владимира Грбич ехать в Петербург выпало волейболистам из Туниса.

Напомним, что Россия впервые примет чемпионат мира по волейболу. Матч открытия пройдет в Санкт-Петербурге 26 августа следующего года.

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Антон Бабошин все материалы автора

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