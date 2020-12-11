Великолепная десятка. В каких городах пройдет волейбольный ЧМ в России

Подробности о важнейшем для нашей страны спортивном событии

Меньше двух лет осталось до грандиозного праздника — мужского чемпионата мира по волейболу, который примет Россия. Уже определены все города, в которых пройдет турнир. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Ярославль, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск. Расскажем подробнее, чем каждый из них заслужил такое право.

Москва

Главные матчи турнира пройдут в столице. Москва примет «Финал шести», в рамках которого пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал.

Были разные варианты по поводу стадиона, но в итоге потенциальной площадкой стала «ВТБ Арена». Ее вместимость — 12 тысяч, но возможен вариант увеличения количества зрителей за счет мест на паркете рядом с площадкой.

Нет сомнений, что интерес даже в перенасыщенном различными событиями городе будет серьезный. В 2007 году в Москве уже проходил чемпионат Европы (в «Олимпийском»), и тогда максимально возможные 9200 мест на игры российской сборной заполнялись без каких-либо проблем.

Также надеемся на продолжение приятной традиции — оба предыдущих домашних чемпионата мира (1952 и 1962 годов) завершились победой нашей сборной. Так бы и в 2022-м! Ведь чемпионат мира — последний турнир, который наша мужская сборная в новейшей истории не выигрывала. Олимпиада была, Кубок мира — тоже, Лига наций — да, чемпионат Европы — естественно. Не хватает лишь одного.

Санкт-Петербург

Питер еще недавно простаивал без большого волейбола, но в 2017-м там создали топ-команду. Назвали, разумеется, «Зенитом». И именно на «Сибур Арене» Россия провела отбор на Олимпийские игры в Токио. Успешно.

Вот и теперь Санкт-Петербургу выпадает большая честь — в городе пройдет матч открытия чемпионата мира. Разумеется, в нем сыграет наша сборная. С кем — решит жеребьевка. Пока все идет к тому, что петербургский этап примет «Сибур Арена» (вместимость — 7120), но также возможен вариант с хоккейным «Ледовым» (12 000).

Казань

Не было раскладов, при которых чемпионат мира не зацепил бы Татарстан. Казань — один из главных волейбольных городов Европы. Там очень сильная женская и угрожающе титулованная мужская команды. Обе выигрывали Лигу чемпионов. «Зенит — Казань» так вообще шесть раз. Наверняка ряд его игроков войдет в состав нашей сборной на чемпионат 2022 года. И если часть игр Россия проведет в этом городе, это будет абсолютно справедливо.

Рассматривается вариант, что игры пройдут не на построенной к универсиаде волейбольной арене «Санкт-Петербург», а в «Баскет-холле». Дело во вместимости, в «Баскет-холле» она выше — под 7000.

Уфа и Екатеринбург

Для ВФВ было важно, чтобы чемпионат мира затронул как можно большую часть России. Урал, конечно же, в том числе.

И если Екатеринбург и так знаком с большими спортивными событиями — там проходили матчи футбольного ЧМ-2018 и состоится универсиада-2023, — то для Уфы волейбольный чемпионат мира будет одним из главных событий в истории города.

Столица Башкортостана заслужила свое право шикарным проведением этапа Лиги наций. Матчи чемпионата мира планируются к проведению на «Уфа-Арене», которая принимала российский этап Лиги наций.

Ярославль и Калининград

Чемпионат мира в Ярославле — во многом заслуга Сергея Шляпникова. В этом городе он прожил невероятную спортивную жизнь: дорос до капитана команды, затем стал тренером, потом президентом. И, даже будучи рулевым сборной, регулярно консультировал родной для себя клуб. Именно он пробивал через региональные власти главный волейбольный турнир. Мечтал о ЧМ в Ярославле, о новой арене. И добился своего.

Сейчас в городе строится современный дворец вместимостью 6000. А уже в следующим году в ярославцев будет возможность хорошенько размяться большим волейболом — в их городе на отлично известной хоккейным болельщикам «Арене 2000» пройдет российский этап Лиги наций, и она же рассматривается как место проведения матчей чемпионата мира.

В Калининграде давно есть хороший дворец — «Янтарный», вместимость которого — 7200, а матчи сборной России для города — прекрасно знакомая история. За это он, несмотря на отсутствие мужской команды, и получил право проведения чемпионата. С продажей билетов там проблем не будет, аншлаги на женском «Локомотиве», одной из главных команд страны, обычное дело. А с учетом того, что до Калининграда очень удобно добираться европейским сборным, спрос на зрительские места может сильно превысить предложение.

Новосибирск

Наверное, впервые Сибирь получает столь ощутимый кусок большого спортивного пирога. Практически треть чемпионата пройдет там. И это кайф.

Сибири не досталось футбольного ЧМ, хотя там очень любят спорт. Больше того, болельщикам этого региона из-за разницы во времени постоянно приходится смотреть прямые трансляции глубоко ночью. Теперь наконец люди на местах смогут вживую увидеть важнейшее спортивное событие, стать его частью. И получить наследие.

В Новосибирске уже в октябре открыли «Локомотив-Арену» вместимостью 5000 зрителей. При ее проектировании использована модернизированная световая система, обеспечивающая качественную ТВ-картинку, но не ослепляющая игроков во время матча. В холлах и фойе предусмотрена система информационного телевидения: все, что происходит на площадке, транслируется на специальные экраны. То есть можно сходить в кафе, не боясь пропустить важный момент.

Красноярск

В Красноярске вся инфраструктура осталось после зимней универсиады — 2019. Скорее всего, матчи пройдут в Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, где играет «Енисей», бронзовый призер чемпионата России-2017, двукратный серебряный призер Кубка России (2017, 2018), полуфиналист Кубка Вызова ЕКВ (2017).

Кемерово

А вот Кемерово буквально само себя вытащило на чемпионат. Изначально его шансы представлялись невысокими, но «Кузбасс» сенсационно выиграл суперлигу-2019, и в городе начался бум волейбола. Губернатор Кемеровского края выразил заинтересованность, нашлись спонсоры — и теперь строится новенькая арена на 6000 зрителей. Все это заставило FIVB утвердить Кемерово в качестве одного из десяти городов — организаторов предстоящего турнира.