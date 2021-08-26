Сегодня, 26 августа, будет представлен слоган чемпионата мира — «Волейбол электризует!»

В ноябре 2018 года Россия впервые в новейшей истории получила право провести волейбольный чемпионат мира среди мужских команд. Судьба страны — хозяйки ЧМ-2022 определялась на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB) в мексиканском Канкуне. Тогда большинством голосов нам удалось выиграть конкуренцию у сильных заявок из Мексики и Катара. Это важное решение для российского спорта было принято спустя всего четыре месяца после завершения домашнего чемпионата мира по футболу и всеобщей эйфории, которую он подарил стране. Однако тогда казалось, что до старта волейбольного ЧМ еще очень много времени, но оно пролетело незаметно.

Год до старта

Уже 26 августа в 10 городах-организаторах запускаются часы обратного отсчета — до ЧМ-2022 осталось 365 дней. Часы будут располагаться в знаковых местах городов и работать вплоть до 30 сентября 2022 года. В Москве это Манежная площадь, в Санкт-Петербурге — пешеходный отрезок между Дворцовой площадью и Невским проспектом, в Ярославле — Центральная площадь рядом с правительством области, в Красноярске — Центральная набережная...

Запуск обратного отсчета превратится в настоящий спортивный праздник для жителей. Во всех десяти городах будет насыщенная программа, с мастер-классами от профессиональных игроков, в том числе призеров Олимпийских игр в Токио, выступлениями известных артистов, волейбольными конкурсами, фото- и автограф-сессиями, мини-турнирами...

При этом все города объединяет «Самый длинный матч». Его смысл заключается в том, что в каждом городе игры проходят по очереди, таким образом формируется один волейбольный матч от Красноярска до Москвы; в одном городе игра между двумя командами начинается, затем эстафету подхватывает следующий. Матч ограничивается только временем, а не количеством набранных очков. Очки, набранные командой, выступающей за определенный цвет, суммируются во всех городах, поэтому на табло выводится необычный для волейбола счет.

Участники матча — профессиональные волейболисты, легенды спорта, известные телеведущие, артисты, блогеры, ученики спортшкол. Например, в Москве на специальную волейбольную площадку в самом сердце столицы выйдут Аделина Сотникова, Юрий Постригай, Алексей Немов, Михаил Башкатов, Мария Шурочкина и другие.

Масштабность организации шоу лишь подчеркивает всю серьезность организаторов чемпионата мира по волейболу-2022.

— В волейболе, в отличие от большинства видов спорта, чемпионаты мира проводятся лишь раз в четыре года, — подчеркнул в интервью «СЭ» президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. — В жизни даже топ-спортсмена может быть всего один-два чемпионата мира. Поэтому право принять такой турнир говорит о большом доверии к нам со стороны FIVB. И для России такой турнир — знаковое событие. Подготовка идет полным ходом. Нам оказывается всесторонняя поддержка как со стороны правительства, так и на местах — губернаторами всех 10 регионов.

Серьезное наследие

В рамках мероприятия запуска часов обратного отсчета также будет представлен слоган чемпионата мира — «Волейбол электризует!». Кто хоть раз смотрел волейбольную трансляцию или побывал на матчах вживую, имеет представление, насколько это увлекательный и энергичный вид спорта, пронизывающий своим драйвом игроков и болельщиков. Чтобы символизировать это ощущение электризации, в фирменном стиле ЧМ-2022 будут использовать динамичные молнии, отражающие скорость и эффектность волейбола.

Есть большие надежды, что после завершения чемпионата мира-2022 волейбол станет гораздо более популярным и востребованным видом спорта в России.

— Глобальная цель — посредством чемпионата мира в России мы хотим всей стране показать, что такое волейбол, — продолжил Станислав Шевченко. — Игры будут проводиться в Сибири, на Урале, на Волге, в центре и на самом западе. Мы постараемся сделать все, чтобы заразить страну любовью к нашему виду спорта и максимально его пропагандировать. Надеемся на серьезное наследие, на то, что родители поведут детей в волейбольные секции. Нам нужно отбирать целевую аудиторию у других видов спорта. Предстоящий год должен стать толчком для развития волейбола. И, уверен, станет.

Логотипы чемпионата мира были представлены в декабре прошлого года, а голосование за выбор талисмана продлится до 3 сентября 2021 года. Голосование за медведя, тигра и робота проходит на сайте mascot.volley2022.ru.

После жеребьевки, которая состоится 30 сентября 2021 года, главный трофей ЧМ-2022 отправится в турне по 10 городам России. Помимо кубка болельщики увидят матчи сборной мира, составленной из иностранных и российских звезд, против лучших ветеранов каждого региона. Есть осязаемые шансы, что трофей и после турне останется в России.

Снять проклятие

СССР дважды принимал мужской чемпионат мира: в 1952 году он прошел в Москве, а в 1962-м — в Москве, Киеве, Риге и Ленинграде. Последние крупные соревнования среди национальных команд Россия принимала 14 лет назад — чемпионат Европы. Дважды в РФ проводился финальный турнир Мировой лиги — в 1997 и 2006 годах, но вы сами понимаете, что масштабы этих турниров несоизмеримы с ЧМ.

Еще один важный момент: российская сборная уже выиграла все волейбольные трофеи, за исключением золота ЧМ. Лучшим результатом нашей команды до сих пор остается второе место в 2002 году. С тех пор медалей ЧМ россияне не выигрывали.

При этом сборная СССР шесть раз становилась чемпионом мира и лишь раз в своей истории осталась без медалей — в 1970-м. Все российские игроки мечтают снять это проклятие.

Над нами довлело проклятие чемпионатов Европы, который мы наконец-то выиграли в 2017 году. Золотых медалей Олимпиады у нас не было 32 года, но мы прервали эту неудачную серию в Лондоне в 2012-м. Всё когда-то заканчивается. Не нужно зацикливаться на проклятии чемпионатов мира, а нужно продолжать работать и думать о ЧМ-2022 только в позитивном ключе. На Олимпиаде в Токио наша команда в очередной раз доказала, что способна бороться за золото на любом турнире.