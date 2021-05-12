Капитан сборной внезапно ушла из клуба, которому отдала девять лет. Что происходит?

Евгения Старцева решилась на радикальные перемены накануне Олимпиады

32-летняя Евгения Старцева — одна из звезд российского волейбола. Она выигрывала чемпионат Европы и чемпионат мира. Была капитаном сборной на всех крупных последних турнирах: ЧМ-2018, Евро-2019 и бронзовом Кубке мира-2019. Все это время связующая ассоциировалась с Казанью, за которую беспрерывно выступала с 2012 года. За эти девять лет были победы во всех турнирах, включая Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Казалось, в «Динамо-Ак Барсе» Евгения будет вплоть до завершения карьеры. Но несколько недель назад внезапно для всех прогремела новость: Старцева покидает клуб.

Куда? Почему? Как? Ответа на эти вопросы не было. Мы решили разобраться.

Нужен новый вызов

— Евгения, каких только слухов не было по поводу вашего ухода из Казани. Что все-таки случилось?

— Начну с того, что очень благодарна казанскому «Динамо», потому что за девять лет выиграла с командой все клубные титулы, которые только возможно. Но вот последний сезон получился очень непростым. Мы рано вылетели в Лиге чемпионов, проиграли «Финал шести» в Казани — и я поняла, что мне нужно что-то менять. Я решила, что стоит расторгнуть контракт, мне нужны новые вызовы. Хочу выйти из зоны комфорта, расти, развиваться, узнавать что-то новое, хочу снова побеждать.

Понимаю, что это нелогично — все команды уже укомплектованы, да и Казань на меня в какой-то степени рассчитывала, потому что контракт был еще на год, но внутри созрело вот такое решение. Поговорила с руководством, с тренером — и спасибо им большее, что меня услышали.

— Вы психологически устали за девять лет в одной команде?

— В основном — да. Девять лет в одном клубе, все это время мы работали с одним тренером — Ришатом Гилязутдиновым. Стало тяжеловато. И после такого провального сезона я приняла решение двигаться дальше.

— Прямо сейчас ваше клубное будущее — чистый лист?

— Да, так и есть. Открыта для предложений. Осознаю, что уходить в никуда из клуба, где все хорошо и привычно, странно, но, останься я, мне было бы еще тяжелее.

— Есть шансы, что продолжите карьеру не в России?

— Конечно. Буду рассматривать разные варианты. Хотя Казань — как клуб, так и город — всегда останется моим местом. Прожила там прекрасные девять лет, приобрела много друзей, и этот уголочек навсегда останется в моем сердце.

— Не было разговоров о том, чтобы повесить вашу игровую майку под своды арены в Казани? Рядом с майкой вашей подруги — Екатерины Гамовой.

— Такое очень дорогого стоит, но решать — руководству.

Задача на Лигу наций — место в тройке

— Сейчас вам приходится разрываться между поисками клуба и подготовкой в сборной?

— А я не разрываюсь. Полностью сконцентрирована на сборной. Нет такого, что сижу и переживаю из-за клуба. Какой смысл? Будут предложения — будет пища. Пока же все энергию нужно отдавать на подготовку к Олимпийским играм.

— Совсем скоро Россия стартует в Лиге наций. Она пройдет в необычном формате — в «пузыре». Некоторые сборные даже не повезут в Римини основных игроков.

— Быть в «пузыре» — это действительно непросто. Мы уже две недели в Новогорске в таком же «пузыре». Сегодня выходной, а погулять могу только по территории. Мы уже шутим, что хочется побывать на воле.

Но все знают, для чего мы собрались в сборной. Да, будет нелегко, но мы смотрим на ситуацию с другой стороны: это шанс проявить себя, сыграться перед Олимпиадой. Интересно будет в Лиге наций и на других посмотреть, и себя показать. У нас уже было собрание с тренерским штабом, и задачи озвучены: попасть в Римини в тройку.

— Японцы пишут петиции против Олимпиады. Знаю, некоторых спортсменов это сильно нервирует.

— Если честно, даже не беру в голову. Понимаю, что сейчас возможно вообще все что угодно. Но от нас ничего не зависит — какой смысл об этом думать? Если что-то вдруг изменится, нам останется только принять это.

— Вас пугает риск подхватить ковид в Токио?

— Это все опасно, умирает много людей. Хочется, чтобы пандемия поскорее закончилась. Но я лично довольно спокойно переболела. И больше переживаю за своих родителей.

— Правильно понимаю, что сборную уже провакцинировали?

— Да. Хотя я — нет. У меня высокие антитела. Но девчонки, которым сделали прививку, тренируются, все нормально. Так же и мужская сборная. Все чувствуют себя прекрасно.

Олимпиада

— В Токио играть придется в очень жесткой группе: Китай, США, Италия, Турция. Другая на порядок легче.

— Да, группа смерти. Но в Лондоне-2012 мы, наоборот, попали в ту группу, которая была проще. Прошли ее очень легко, а в четвертьфинале попали на Бразилию, которая вышла с четвертого места. И проиграли.

Всем понятно, что в Токио придется очень тяжело. И борьба за четверку, которая дает право на плей-офф, будет жесткая. Но я уверена, что нам по силам это сделать.

— У вас есть олимпийский опыт. Почему на Играх все настолько сложнее и давит сильнее? Мячи ведь быстрее не летят.

— Там совершенно другая ответственность. И вот именно она давит. Мячи там действительно не летят быстрее — это миф. Но там всегда играют только топовые сборные, каждая из которых подходит на пике формы, и права на ошибку нет. Олимпиада — очень тяжелый турнир. Особенный.

— В волейболе вы выигрывали все, кроме как раз олимпийской медали.

— Так и есть. Одно место в копилочке пустует. Олимпийская медаль — мечта.

— Не напрягают разговоры, что сейчас женская сборная России уже не та?

— Нет. Была смена поколений, но сейчас у нас хорошая команда. И мы будем убивать все эти выражения и фразы в наш адрес. Постараемся начать уже с Лиги наций.