Менее чем за месяц до старта Олимпиады звездная россиянка объявила об уходе из национальной команды.

В коллекции Татьяны много медалей и различных трофеев. Она — чемпионка мира и дважды — чемпионка Европы, трижды побеждала в чемпионатах России и получила огромное количество всевозможных личных наград. Успела поиграть в чемпионатах Турции, Бразилии, Италии, Китая. Но в начале 2020 года решила вернуться в родной Калининград, подписав контракт с местным «Локомотивом». Главная причина — желание сыграть на Олимпийских играх в Токио. Пандемия коронавируса помешала планам заслуженной спортсменки. В октябре 2020-го она вновь подписала контракт с «Галатасараем», но подтвердила, что продолжает готовиться к Олимпиаде.

Все шло хорошо. Татьяна провела неплохой клубный сезон, а в интервью «СЭ» говорила, что настраивается на максимальный результат в Японии: «Пусть назовут меня наивной, но мы можем выиграть в Токио. Я никогда не выйду на матч с мыслями о том, что могу и проиграть. Думаю всегда только о победе и делаю все для нее возможное. Пандемия подарила нам время, дополнительный год! Который использовать можно по-разному. Подлатать наши дырочки до Олимпиады вполне реально».

Затем Кошелева попала в расширенный список сборной, а затем и в заявку на Лигу наций-2021. В Римини к ней не было никаких вопросов. Хотя Татьяна и пропустила пару матчей из-за проблем со спиной, было понятно, что на групповом этапе Игр Серджио Бузато рассчитывает на их связку с Наталией Гончаровой в атаке.

Но спустя ровно неделю после окончания Лиги наций Кошелева в своем Instagram сделала сенсационное заявление об окончании карьеры в сборной. При этом 32-летняя спортсменка отметила, что у нее все в порядке со здоровьем, ее не выгоняли из сборной, дело не в конкуренции, беременности или ссоры с кем-то. Просто Татьяна впервые в карьере выбирает комфорт и спокойствие.

Потеря за потерей

Нормальное объяснение? Вполне. В последнее время многие спортсмены откровенно говорят о том, что чувствуют проблемы с психологическим здоровьем, повышенным давлением за неудачные результаты.

Напомним, что в Римини мы стали только седьмыми, хотя в отличии от конкурентов играли там почти оптимальным составом. Так что генеральная репетиция была провалена. Это можно объяснить наигрыванием состава, проверкой в деле новичков, но основные конкуренты пока выглядят заметно сильнее. При нынешнем раскладе женская сборная вряд ли будет рассчитывать на медали в Токио. А заканчивать карьеру в национальной команде после неудачного турнира (хочется надеяться, что будет иначе) — не очень приятно.

Хотя это все догадки. Истинной причины решения Кошелевой не знает даже генеральный менеджер сборной Любовь Соколова: «Мы пытались выяснить, но она не говорит». Кстати, в одном из интервью «СЭ» Татьяна признавалась, что считает Соколову эталонным игроком и что многому научилась у нее, когда они пересеклись в краснодарском «Динамо».

Здоровье важнее?

Потеря ли это для сборной менее чем за месяц до старта Олимпиады? Вот слова Бузато, которые он сказал «СЭ» три месяца назад: «Конечно, я встрою Кошелеву в свою систему. Очень уважаю этого игрока, и мы надеемся на нее».

Впрочем, Кошелева — не первая россиянка, которая отказалась поехать в Японию. В апреле лучший либеро «Финала шести», лидер калининградского «Локомотива» (действующие чемпионы страны) Алла Галкина объявила о приостановке карьеры.

— Не назвала бы это травмой, но у меня действительно есть проблемы со спиной, — говорила в интервью «СЭ» Галкина. — Последние два года, когда был непрерывный сезон в сборной, какие-то моменты я не могла тренироваться, были боли. Элементарно из-за нагрузок. Хочу дать паузу себе, чтобы здоровье поправить, дать отдохнуть спине. Концовку сезона играла уже на последних ресурсах. Калечить себя я не хочу. Я готова пожертвовать Олимпиадой, потому что здоровье важнее.

Из-за повреждений нашей команде также вряд ли смогут помочь Ксения Парубец или Татьяна Романова.