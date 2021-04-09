Питерский «Зенит» проиграл «Динамо» семь раз за сезон. Теперь эти соперники разыграют золото главного турнира года

Полуфиналы мужской Суперлиги Париматч получились огненными.

Суперлига Париматч

Матч за пятое место

«Зенит» (Казань) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:1 (25:21, 23:25, 25:15, 25:19)

Полуфиналы

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:2 (26:24, 22:25, 24:26, 25:22, 15:11)

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (25:17, 25:13, 16:25, 25:23)

Нынешний сезон проходит под знаком противостояния Москвы и Питера. «Динамо» и «Зенит» играли в финале декабрьского Кубка России, потом они же сошлись в золотой серии Кубка ЕКВ, и вот теперь эти команды разыграют между собой третий турнир: Суперлигу Париматч.

Интересно, что оба предыдущих трофея выиграли москвичи. Больше того, бело-голубые по ходу сезона обыграли Питер семь раз в семи матчах.

Однако субботний финал может перевесить все, поскольку Суперлига Париматч — наиболее статусный турнир.

Ураган «Динамо» и прощальная победа Алекно

Началась пятница с игры за пятое место. И огонь был даже с ней. Понять это несложно. Владимир Алекно, который рулил «Зенитом» (Казань) с 2008 года, проводил последний матч в качестве главного тренера команды. И хотя бы поэтому она была обязана победить. Вместе с тем для «Факела» громко хлопнуть дверью было тоже принципиально. В межсезонье лидеры сибиряков Дмитрий Волков и Денис Богдан покинут клуб, а без них «Факел» претендовать на еврокубковые места уже едва ли будет. По крайней мере, не в следующем сезоне.

В итоге сильнее оказался «Зенит» — 3:1. Точку в матче эффектным эйсом поставил Максим Михайлов. Казань в прощальном сезоне Алекно заняла пятое место и осенью сыграет в Кубке вызова.

А вот один из полуфиналов стартовал неожиданно. После первых двух сетов казалось, что москвичи просто вынесут «Локомотив» с площадки. В этом «Финале шести» каждый второй матч завершается тай-брейком, однако тут стартовые партии закончились разгромно — 25:17 и 25:13. Команда Константина Брянского просто летала по площадке. Получалось все и у всех.

Однако в третьем сете новосибирцы внезапно и резко преобразились. Как начали 5:1 и 10:3, так и закончили более чем уверенно — 25:16. И включились так, что остановить их динамовцам оказалось крайне непросто. Новосибирцы не первый раз проявляют характер. В матче группового раунда «Финала шести» они также горели 0:2 Казани и перевернули игру. Вот и теперь у них едва не получилось повторить свой номер.

Дело в четвертой партии дошло до качелей — 23:23. Причем в этот момент подавать у «Локо» пошел главный бомбардир — Дражен Лубурич. Серб здорово вложился, но Антон Семышев сумел здорово принять тяжелейшую подачу, а потом сам же забил. В следующем розыгрыше сработал блок «Динамо». Уверенная по счету, но очень нервная победа. Дойди дело до тай-брейка, Новосибирск явно был бы на эмоциональном подъеме и сладить с ним было бы крайне сложно.

Клюка зажег на тай-брейке, а Зайцев сник

Другим украшением пятничного волейбольного дня стала игра питерского «Зенита» и «Кузбасса». Это был по-настоящему шикарный матч с красивой борьбой и абсолютно равными шансами на успех. Неслучайно после игры в микст-зоне Алексей Вербов и Туомас Саммелвуо большую часть времени выписывали комплименты друг другу. А Иван Яковлев объяснил победу в матче тем, что им просто чуть больше повезло.

К слову, Яковлев привычно стал одним из краеугольных камней успеха для Питера. Иван проводит стабильный и очень крепкий сезон и видится железным игроком сборной как на предстоящей Олимпиаде, так и на домашнем для России чемпионате мира-2022. То же можно сказать про Егора Клюку. Его эффективность в атаке и зверская подача реально вытаскивали «Зенит» в кризисные моменты сегодня. В самый важный момент, на тай-брейке, он вообще не ошибался и оформил сразу два эйса.

Классный матч провел Бризар. Не подвел в пятом сете Подребенкин. А вот у кого снова не пошло — так это у Виктора Полетаева. Диагональный с космическим потенциалом, судя по всему, никак не может набрать форму после травмы, и в третьем сете Саммелвуо усадил его на скамейку.

«Кузбасс» играл ничуть не менее вдохновенно. Делал свое дело Игорь Кобзарь, тащил в защите Алексей Обмочаев, роскошно играл на блоке и первом темпе Крсманович, а Евгений Сивожелез на подачах просто изводил защиту Питера. Алексей Вербов так активно жестикулировал и махал руками в тренерской зоне, что в третьем сете дали трещину его брюки. Не выдержали! Плюс ко всему из Кемерово в Москву подтянулся внушительный десант болельщиков. Команда вполне могла быть в финале.

Не хватило самой малости. Сыграй поинтереснее в атаке Александр Маркин, который постоянно бился в блок, уже было бы другое дело. Ну и главное: на тай-брейке потерялась на площадке главная звезда команды — Иван Зайцев. Человек, который должен был тащить на себе в ключевой момент игры, да и вообще всего сезона, несколько раз жахнул в аут. Дошло до того, что в самой концовке сета вместо него Вербов выпустил Богдана Гливенко. Не помогло.

Теперь в матче за третье место, дающее право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, нас ждет сибирское дерби: «Локомотив» — «Кузбасс».