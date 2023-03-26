«Зенит-Казань» покорил регулярку, краснодарское «Динамо» вскочило на подножку уходящего поезда

В мужской суперлиге завершен предварительный этап, женщинам остается провести последний тур.

Перед завершением гладкой части сезона в мужском чемпионате России оставалось три главных вопроса без ответов. Кто станет первым по итогам двухкругового турнира, казанский «Зенит» или московское «Динамо»? Кто займет третье место и получит более выгодного соперника в четвертьфинале, петербургский «Зенит» или новосибирский «Локомотив»? И кто станет последним участником плей-офф, сургутская «Газпром-Югра» или оренбургский «Нефтяник»? В итоге по всем трем пунктам в таблице сохранился статус-кво. Хотя ждать разрешения интриги кое-где пришлось до пятого сета.

Триллер в Петербурге

Суперлига. Мужчины. 30-й тур

«Локомотив» — «Нефтяник» — 3:0 (25:20, 25:16, 25:19)

«Нова» — «Динамо» — 0:3 (19:25, 18:25, 21:25)

«Белогорье» — «Факел» — 3:2 (25:21, 27:25, 23:25, 21:25, 15:13)

«Кузбасс» — АСК — 3:0 (25:23, 25:18, 25:22)

«Динамо-ЛО» — «Газпром-Югра» — 3:1 (25:20, 22:25, 25:18, 25:20)

«Зенит» — «Урал» — 3:2 (25:14, 27:29, 32:34, 26:24, 15:7)

«Зенит-Казань» — «Енисей» — 3:0 (25:15, 25:17, 25:15)

«Строитель» — «Югра-Самотлор» — 1:3 (19:25, 19:25, 25:19, 20:25)

Прямые путевки в четвертьфинал первые четыре команды забронировали еще в предыдущем туре. Оставалось уточнить окончательную расстановку. И «Зенит-Казань» очень легко застолбил за собой первое место. Команда Алексея Вербова, закрывавшая регулярный чемпионат, потратила всего 61 минуту на разгром «Енисея», Максим Михайлов и Дмитрий Волков были неудержимы. Напомним, что казанцы в шести стартовых турах дважды уступили основным конкурентам из Москвы и Петербурга, но затем взяли и победили 24 раза подряд!

Закономерный успех казанцев обесценил столь же уверенную победу «Динамо» над «Новой» — действующие чемпионы остались вторыми. А вот в борьбе за третье место все вышло не так однозначно. В Новосибирске «Локомотив» не оставил ни единого шанса «Нефтянику». Соперник, еще теоретически сохранявший шансы на плей-офф, не мог в буквальном смысле слова поднять головы. Лидер «Локо» Ильяс Куркаев набрал восемь очков за первую партию с эффективностью атак за 80 процентов и отправился отдыхать до конца встречи. Такой перформанс новосибирцев отправил в плей-офф «Газпром-Югру», в напряженном матче уступившую динамовцам из Ленобласти.

И едва не принес самому «Локомотиву» третье место. Ведь «Зенит», здорово начав матч в Петербурге против «Урала», затем вдруг потерял нити игры. Команде очень не хватало Егора Клюки и Виктора Полетаева, а вот штаб «Урала» так здорово выпустил на замену Амирхоссейна Эсфандиара, что иранец набрал 23 очка за матч. Две следующие партии растянулись почти на полтора часа и закончились нервными концовками. Хозяева проиграли обе, причем в третьем сете — со счетом 32:34. В четвертом «Урал» довел дело до матчбола, но сделать последний шаг к победе так и не смог. «Зенит» спас тяжелейший матч на тай-брейке и остался третьим.

Волейболисты «Динамо». ВК «Динамо»

Плей-офф у мужчин стартует 28 и 31 марта матчами квалификационного раунда, в котором сыграют команды, занявшие места с 5-го по 12-е. В случае равенства после двух встреч соперникам предстоит «золотой сет».

«Енисей» против двух «Динамо»

Суперлига. Женщины. 25-й тур

«Енисей» — «Динамо» Мо — 1:3 (20:25, 16:25, 25:17, 18:25)

«Динамо-Метар» — «Динамо-Ак Барс» — 1:3 (17:25, 27:25, 15:25, 11:25)

«Минчанка» — «Локомотив» — 1:3 (30:32, 25:23, 17:25, 15:25)

«Ленинградка» — «Протон» — 3:1 (25:21, 25:23, 15:25, 25:20)

«Липецк» — «Уралочка-НТМК» — 2:3 (22:25, 22:25, 25:18, 25:22, 7:15)

«Спарта» — «Заречье-Одинцово» — 2:3 (21:25, 25:20, 22:25, 25:19, 16:18)

«Динамо» Кр — «Тулица» — 3:0 (25:18, 25:23, 25:14)

У девушек тур получился настолько интересным и конкурентным, что лишь одна игра завершилась в трех партиях. Примечательно, что это был матч, позволивший краснодарскому «Динамо» запрыгнуть на подножку поезда, уходящего в плей-офф.

«Тулица» уже вышла в четвертьфинал и даже получила в соперники действующего чемпиона калининградский «Локомотив», поэтому у краснодарской команды мотивация была намного выше. Это и можно видеть на табло. Гостьи из Тулы использовали максимально широкую ротацию, но противопоставить «Динамо» так ничего и не сумели.

Такой исход выбросил из первой восьмерки «Енисей», который в меру сил пытался биться с почти зарезервировавшим за собой первое место другим «Динамо», московским. Сибирячки в отличном стиле даже забрали третий сет, но это был их потолок. На 24 очка Софьи Писаревской «Динамо» ответило атаками Ирины Капустиной и Наталии Гончаровой, на двоих настрелявших 38 очков.

Теперь, чтобы все-таки прорваться в плей-офф, «Енисею» необходимо в последнем матче обыгрывать казанское «Динамо-Ак Барс». И надеяться, что краснодарский клуб уступит на выезде «Протону». Как будет на самом деле, узнаем через неделю.