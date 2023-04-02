Первые сенсации плей-офф и двойное динамовское дерби. События в волейбольном чемпионате

И в мужском, и в женском чемпионате России определились четвертьфинальные пары, причем без сюрпризов не обошлось.

Не зря все-таки болельщики обожают матчи на вылет — именно здесь начинается все самое интересное. В Суперлиге у мужчин конец регулярного чемпионата был ярким, но далеко не богатым на сенсации. Но стоило только начать плей-офф, и уже в предварительном раунде громыхнуло.

Команды, занявшие места в четверке сильнейших, по регламенту попали сразу в четвертьфинал. И с интересом должны были наблюдать, как в битве второй четверки с третьей перемешиваются карты и спутываются расклады. Темные лошадки дали огня, и из команд, занявших в гладком первенстве места с пятого по восьмое, две вылетели, а еще одной для продолжения борьбы пришлось играть экстра-сет.

Нежданные соперники

Самый примечательный «скальп» удалось снять нижегородскому АСК — волжане отправили в отпуск чемпиона России-2019 «Кузбасс». Сибиряки уступили на выезде, после чего дома им не помогла даже бешеная поддержка зала. Герой первого матча у нижегородцев Павел Железняков после 25 очков на своей площадке ушел в тень, но у АСК по-прежнему отменно работал блок, а в атаке теперь выделялся Егор Сиденко. Тогда как у «Кузбасса» эффективность атак оставляла желать лучшего в обоих матчах, а заключительные две партии дома они провели совсем неудачно.

Вторым клубом, которому не помогло и преимущество своей площадки, стал «Урал». Уфимцы в концовке регулярки испытывали кадровый голод, и в плей-офф он тоже никуда не делся. Например, в выездной встрече «Урал» потерял из-за травмы Евгения Рыбакова. Но это не должно умалять заслуг «Факела» — новоуренгойцы заслуженно забирали большинство концовок. После победы на своей площадке северяне не расслабились, а начали второй матч в том же ключе. Стоит отметить и то, что в ключевых моментах у «Факела» выделялся опытнейший Сергей Гранкин.

«Динамо» из Ленобласти вторую половину гладкого сезона провело очень нестабильно, то же самое мы увидели и в играх на вылет. Бело-голубые проиграли на выезде «Енисею» и оказались на грани провала. Поэтому в домашнем матче «Динамо-ЛО» показало едва ли не лучший свой волейбол в нынешнем году. В атаке неудержимы были Денис Бирюков и Роман Мурашко, который еще и подал шесть эйсов за матч. «Енисею» удалось зацепиться за третью партию, и в итоге командам пришлось сыграть золотой сет. Его на радость трибунам забрали хозяева.

И лишь «Белогорье» из фаворитов не проигрывал в этом раунде, хотя без сложностей не обошлось и здесь — белгородцы забрали первый матч у «Газпром-Югры» только на тай-брейке. Неожиданности квалификационного раунда не могли не повлиять на сюжет следующей стадии, потому что соперники в четвертьфиналах определяются по рейтингу. Поэтому вылет «Кузбасса» и «Урала» сыграл на руку лидерам регулярки — казанскому «Зениту» и московскому «Динамо». А еще мы увидим петербургское дерби. Первые матчи — уже 4 апреля.

Эмоции волейболистов «Кузбасса» после завершения сезона. пресс-служба «Кузбасса».

Четыре «Динамо» в двух парах

Тем временем в женском чемпионате страны только завершился первый этап. Перед 26-м туром главной интригой была борьба за последнее место в плей-офф. Краснодарское «Динамо» могло гарантировать себе восьмое место в случае победы на выезде над «Протоном» и сделало для этого все возможное.

Южанки дважды выходили вперед по партиям в матче, затянувшемся больше чем на два часа, но до победы так и не дотянули. Возможно, им не хватило таких лидеров, какими у «Протона» в этом матче были Светлана Гатина и Наталья Малых, набравшие 43 очка на двоих. Впрочем, «Динамо» сумело сохранить путевку в плей-офф, ведь их конкуренты тоже проиграли. «Енисею» не помогли ни 33 очка Софьи Писаревской, ни то, что «Динамо-Ак Барс» оставило в Казани целую группу игроков основы во главе с главным тренером Ришатом Гилязутдиновым.

Теперь нас ждут захватывающие четвертьфиналы. Любопытно, что сразу в двух парах нас ждут динамовские дерби. Победительницы регулярного чемпионата из Москвы сыграют с одноклубницами из Краснодара, а «Динамо-Ак Барс» — с челябинским «Динамо-Метаром». Действующие чемпионки из «Локомотива» получили в соперники «Тулицу». Начало серий — 5 апреля.

Игровой эпизод матча «Енисей» — «Динамо-Ак Барс». пресс-служба ФК «Енисей»

Суперлига. Мужчины. Квалификационный раунд

«Газпром-Югра» — «Белогорье» — 2:3 (20:25, 25:23, 25:19, 18:25, 12:15)

«Белогорье» — «Газпром-Югра» — 3:0 (27:25, 25:22, 25:23)

АСК — «Кузбасс» — 3:1 (28:26, 25:22, 23:25, 25:21)

«Кузбасс» — АСК — 2:3 (25:20, 23:25, 25:16, 18:25, 12:15)

«Енисей» — «Динамо-ЛО» — 3:1 (24:26, 25:23, 25:15, 25:21)

«Динамо-ЛО» — «Енисей» — 3:1 (25:18, 25:18, 21:25, 25:19) экстра-сет — 15:9

«Факел» — «Урал» — 3:1 (25:23, 25:15, 21:25, 25:23)

«Урал» — «Факел» — 1:3 (22:25, 25:22, 26:28, 17:25)

Пары 1/4 финала

«Зенит-Казань» — АСК

«Динамо» — «Факел»

«Зенит» — «Динамо-ЛО»

«Локомотив» — «Белогорье»

Суперлига. Женщины. 26-й тур

«Заречье-Одинцово» — «Ленинградка» — 1:3 (25:20, 18:25, 20:25, 22:25)

«Енисей» — «Динамо-Ак Барс» — 1:3 (24:26, 22:25, 25:17, 20:25)

«Протон» — «Динамо» Кр — 3:2 (21:25, 25:20, 21:25, 25:20, 15:7)

«Динамо» М — «Липецк» — 3:0 (25:15, 25:19, 25:19)

«Тулица» — «Динамо-Метар» — 1:3 (16:25, 25:16, 22:25, 22:25)

«Локомотив» — «Спарта» — 3:0 (25:21, 25:14, 25:13)

«Уралочка-НТМК» — «Минчанка» — 2:3 (25:21, 25:17, 16:25, 22:25, 12:15)

Пары 1/4 финала

«Динамо» М — «Динамо» Кр

«Локомотив» — «Тулица»

«Динамо-Ак Барс» — «Динамо-Метар»

«Ленинградка» — «Протон»