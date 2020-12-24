Сегодня, 24 декабря, в Подмосковье пройдет матч 7-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд между местной командой «Заречьем Одинцово» и клубом Тулица из Тулы. Встреча состоится в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе.

Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. На этой странице будет доступна трансляция игры, предоставленная телеканалом «Старт». После игры на этой странице останется запись встречи.

Подмосковные волейболистки перед этой игрой занимают 10-ю строчку в таблице чемпионата России, у «Тулицы» 13-е, предпоследнее, место.