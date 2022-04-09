Стали известны призеры регулярного чемпионата женской суперлиги

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Завершилась часть матчей заключительного тура женской суперлиги по волейболу.

Лидер соревнований «Динамо-Ак Барс» на тай-брейке обыграло «Тулицу». Второе место заняло «Динамо» из Москвы, третье — «Локомотив» из Калининграда.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

26-й тур

Динамо-Метар (Челябинск) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)

9 апреля.

Протон (Саратов) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:12)

9 апреля.

Минчанка (Минск) — Липецк (Липецкая область) — 2:3 (25:22, 20:25, 22:25, 32:30, 11:15)

9 апреля.

Динамо М (Москва) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:23, 25:18, 25:18)

9 апреля.

Динамо-Ак Барс (Казань) — Тулица (Тульская область) — 3:2 (25:14, 21:25, 25:22, 22:25, 15:5)

9 апреля.

Локомотив К (Калининградская область) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:14, 25:20, 25:14)

9 апреля.