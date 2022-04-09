«Белогорье» в трех сетах победило «Факел»

Волейболисты «Белогорья» в трех сетах нанесли поражение «Факелу» в матче 25-го тура мужской суперлиги.

«Белогорье» с 13 победами и 11 поражениями занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. У «Факела» (9-16) девятая позиция в таблице.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

25-й тур

Нефтяник (Оренбург) — Газпром-Югра (Сургут) — 1:3 (25:17, 19:25, 18:25, 14:25)

9 апреля.

Белогорье (Белгород) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:21, 25:14, 25:18)

9 апреля.