Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 20:38

«Белогорье» в трех сетах победило «Факел»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Волейболисты «Белогорья» в трех сетах нанесли поражение «Факелу» в матче 25-го тура мужской суперлиги.

«Белогорье» с 13 победами и 11 поражениями занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. У «Факела» (9-16) девятая позиция в таблице.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

25-й тур

Нефтяник (Оренбург) — Газпром-Югра (Сургут) — 1:3 (25:17, 19:25, 18:25, 14:25)

9 апреля.

Белогорье (Белгород) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:21, 25:14, 25:18)

9 апреля.

ВК Белогорье
ВК Факел (Новый Уренгой)
0
Читайте также
Олимпийцы получат деньги вместо дорогих иномарок. Но сумма может вызвать вопросы
Предательство или спасение карьеры? Кто из российских спортсменов может сменить гражданство и уехать в другие страны
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Казанское «Динамо» на выезде победило «Енисей»

Стали известны призеры регулярного чемпионата женской суперлиги
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости