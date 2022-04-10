«Уралочка-НТМК» победила «Енисей» в заключительном матче регулярного чемпионата женской суперлиги

«Уралочка-НТМК» в трех сетах победила «Енисей» в заключительном матче регулярного чемпионата женской суперлиги по волейболу.

Этим матчем завершилась программа последнего, 26-го тура.

8 команд вышедшие в плей-офф будут разбиты на пары и сыграют четвертьфинальные матчи до двух побед одной из команд. Четвертьфинал Чемпионата России состоится с 14 по 20 апреля.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

26-й тур

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (25:18, 25:14, 25:23)

10 апреля.