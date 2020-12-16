Президент ВФВ объяснил, почему Алекно на Олимпиаде будет тренировать Иран

Руководитель Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал о своей реакции на подписании контракта легендарного Владимира Алекно со сборной Ирана. По словам президента, ничего плохого в этом нет.

— Владимир Романович уже говорил, что в силу определенных моментов точно не будет работать со сборной России, — напомнил Шевченко. — По поводу Ирана он мне сразу позвонил, сказал, что есть такой вариант. Я ответил, что федерация против не будет. Иран — серьезная команда. Почему нет? Итальянцы и сербы тренируют сборные и клубы по всему миру. У нас тоже очень серьезный тренерский цех. Так что не вижу ничего плохого в том, что Алекно поедет на Олимпиаду с Ираном. Это нормальная практика в современном мире.

Напомним, что контракт Алекно с Ираном рассчитан с апреля и до конца Олимпиады в Токио. Россия и Иран сыграют в Японии в разных группах, но могут пересечься уже в четвертьфинале. (Владимир Иванов)

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