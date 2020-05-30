Олимпийская чемпионка Наталия Перейра перешла в «Динамо»

Состав московского «Динамо» пополнила олимпийская чемпионка Наталия Перейра, сообщает Twitter суперлиги.

Новый игрок в нашей лиге?



Олимпийская чемпионка Наталия Перейра теперь будет защищать цвета @vldinamo ?? pic.twitter.com/PnQJp2szN4 — Женская волейбольная Суперлига Париматч (@superligawomen) May 30, 2020

30-летняя Перейра, выступающая на позиции доигровщицы, — член бразильской сборной с 2005 года. Помимо золота Олимпиады она выигрывала серебро и бронзу чемпионатов мира, шесть раз побеждала на чемпионате Южной Америки среди клубных команд. Сезон-2019/20 Перейра провела за турецкий «Эджзаджибаши».