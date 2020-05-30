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Олимпийская чемпионка Наталия Перейра перешла в «Динамо»

14:50
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Состав московского «Динамо» пополнила олимпийская чемпионка Наталия Перейра, сообщает Twitter суперлиги.

30-летняя Перейра, выступающая на позиции доигровщицы, — член бразильской сборной с 2005 года. Помимо золота Олимпиады она выигрывала серебро и бронзу чемпионатов мира, шесть раз побеждала на чемпионате Южной Америки среди клубных команд. Сезон-2019/20 Перейра провела за турецкий «Эджзаджибаши».

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