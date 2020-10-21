«Локомотив» переиграл «Ленинградку»

В матче 8-го тура Париматч суперлиги «Локомотив» принимал «Ленинградку». Команда из Калининграда победила в четырех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

8-й тур

Локомотив К (Калининградская область) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 25:20)

21 октября.

Спарта (Нижний Новгород) — Енисей (Красноярск) — 3:1 (25:22, 25:15, 19:25, 25:23)

21 октября.

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 29:27)

21 октября.