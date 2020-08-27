«Локомотив» обыграл чемпионок России на Кубке губернатора Калининградской области

В вечернем матче 1-го тура Кубка губернатора Калининградской области «Локомотив» при поддержке 700 зрителей обыграли казанское «Динамо — Ак Барс» — 3-0 (25:15, 25:23, 25:18). Во второй и третьей партии шла равная борьба, но серия на подаче Юлии Подскальной решила исход встречи в пользу хозяев площадки. Игра носила неофициальный статус «золотой» — перед ней командам вручили медали досрочно завершившейся Суперлиги прошлого сезона. «Локомотив» получил серебро, казанки — золото.

Турнирная таблица после 1-го тура

1. Локомотив — 3 (разница сетов 3-0). 2. Уралочка-НТМК — 3 (3-1). 3. Сборная России — 0 (1-3). 4. Динамо — Ак Барс — 0 (0-3).