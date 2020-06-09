Либеро Мелкозеров покидает АСК

Либеро Сергей Мелкозеров покидает АСК, сообщает официальный сайт клуба.

Он перешл в нижегородский клуб прошлым летом, дебютировав в суперлиге. Мелкозеров был признан лучшим принимающим сезона, а затем получил приглашение в национальную сборную России.

В прошедшем чемпионате либеро в 18 матчах принимал 356 раз (57 процентов позитивной и 30 процентов отличной доводки).