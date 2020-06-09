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Либеро Мелкозеров покидает АСК

19:25

Либеро Сергей Мелкозеров покидает АСК, сообщает официальный сайт клуба.

Он перешл в нижегородский клуб прошлым летом, дебютировав в суперлиге. Мелкозеров был признан лучшим принимающим сезона, а затем получил приглашение в национальную сборную России.

В прошедшем чемпионате либеро в 18 матчах принимал 356 раз (57 процентов позитивной и 30 процентов отличной доводки).

Дополнительная информация:

https://www.nn-volley.ru/main/about-club/team-news/398-obnovlenie-sostava-libero-sergey-melkozyorov-pokidaet-ask/

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