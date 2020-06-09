Либеро Мелкозеров покидает АСК
Либеро Сергей Мелкозеров покидает АСК, сообщает официальный сайт клуба.
Он перешл в нижегородский клуб прошлым летом, дебютировав в суперлиге. Мелкозеров был признан лучшим принимающим сезона, а затем получил приглашение в национальную сборную России.
В прошедшем чемпионате либеро в 18 матчах принимал 356 раз (57 процентов позитивной и 30 процентов отличной доводки).
Либеро Сергей Мелкозёров покидает АСК ?— ВК АСК (@nn_volley) June 9, 2020
Сергей перешёл к нам прошлым летом, дебютировав в @superligamen и сделал это настолько успешно, что был признан лучшим принимающим сезона, а затем получил приглашение в сборную!
Благодарим его за самоотдачу в каждой игре и желаем успехов. pic.twitter.com/vgmTicKFLn
Дополнительная информация:
https://www.nn-volley.ru/main/about-club/team-news/398-obnovlenie-sostava-libero-sergey-melkozyorov-pokidaet-ask/