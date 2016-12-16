Игорь Филиппов: "Зениту" в матче с "Динамо" немного помогли судьи"

Блокирующий "Динамо" Игорь Филиппов подчеркнул, что в полуфинале Кубка России против "Зенита" (0:3) судьи были на стороне казанской команды. В финале турнира "Зенит" в субботу встретится с "Локомотивом".

- Немножко судьи помогли "Зениту" сегодня, - приводит "Р-Спорт" слова Филиппова. - Во второй партии Денис Бирюков сделал отличную скидку, был блок-аут, а показали, что было касание сетки, которого не было на самом деле. Везение, просто везение. Мы боролись, но....

В первой партии мы привыкали к сопернику, пристреливались. Но это ни в коем случае нас не оправдывает, причина только в нас. Во второй партии пришла уверенность - подняли несколько мячей, сыграли на блоке. Игра пошла, поехали вперед, но везение было на стороне соперника.