Гончарова выбыла до конца года и не сыграет в «Финале четырех» Кубка России

Волейболистка московского «Динамо» Наталия Гончарова не примет участия в «Финале четырех» Кубка России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора клуба Владимира Зиничева. Во вторник Гончарова неудачно приземлилась при игре у сетки в матче с «Каннами» в групповом турнире Лиги чемпионов (0:3).

— У Наташи проблема с голеностопом, будем лечить. К сожалению, в ближайших матчах она не сможет выступать, это и финал Кубка России. Конечно, это огромная потеря для нас, — сказал Зиничев.

22 декабря «Динамо» сыграет на выезде с «Уралочкой-НТМК» в матче чемпионата страны, а 25-26 декабря примет участие в «Финале четырех» Кубка России.