«Енисей» уступил «Ленинградке»

В рамках 11-го тура женской суперлиги «Енисей» принимал «Ленинградку». Команда из Красноярска уступила в четырех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

11-й тур

Енисей (Красноярск) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 1:3 (17:25, 25:16, 21:25, 21:25)

18 января.

Динамо-Метар (Челябинск) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 0:3 (15:25, 17:25, 22:25)

18 января.

Локомотив К (Калининградская область) — Протон (Саратов) — 3:1 (16:25, 25:18, 29:27, 25:19)

18 января.