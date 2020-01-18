«Енисей» уступил «Ленинградке»
21:01
В рамках 11-го тура женской суперлиги «Енисей» принимал «Ленинградку». Команда из Красноярска уступила в четырех сетах.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
11-й тур
Енисей (Красноярск) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 1:3 (17:25, 25:16, 21:25, 21:25)
18 января.
Динамо-Метар (Челябинск) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 0:3 (15:25, 17:25, 22:25)
18 января.
Локомотив К (Калининградская область) — Протон (Саратов) — 3:1 (16:25, 25:18, 29:27, 25:19)
18 января.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/volleyball/russia/news/zenit-iz-sankt-peterburga-pobedil-kuzbass-1633053/
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