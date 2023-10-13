Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 08:30

Экс-генеральный менеджер сборной России — об уходе Саммелвуо из «Кузбасса»: «Огромная ошибка. В первую очередь он навредил самому себе»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший генеральный менеджер мужской сборной России, а сейчас гендир новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как отнесся к уходу известного финского тренера Туомаса Саммелвуо из кемеровского «Кузбасса».

— Как восприняли внезапный уход Туомаса Саммелвуо из «Кузбасса» в питерский «Зенит»?

— Это была огромная ошибка. Туомас и сам потом признал. Не зря же говорят: капитан покидает корабль последним. А он первым убежал. Бросил команду, ребят, которым предстоял дебют в Лиге чемпионов. Главное, подвел людей, которые в трудной ситуации не отвернулись от него, молодого и ничего не добившегося на тот момент тренера. Наоборот, протянули руку. Да ни в одном европейском чемпионате иностранцу после серии поражений не предложили бы долгосрочный контракт! Сразу бы на выход отправили.

— Сто процентов.

— А в «Кузбассе» верили в Туомаса. К сожалению, он не оценил. Когда время спустя встретились, я высказал ему все в лицо: «Ты не прав. Так не делается. А уж если и решил уйти, надо было приехать в Кемерово, нормально поговорить с руководством. Не по телефону...»

— В Петербурге у Саммелвуо не сложилось. Проиграл с «Зенитом» пять финалов! Карма?

— Не исключено. В первую очередь этим переходом Туомас навредил самому себе.

Даниэле Баньоли, Роман Станиславов и&nbsp;Тарас Хтей. «На ЧМ-2010 Баньоли заставил игроков сдать матч». Разговор по пятницам про закулисье волейбола
Волейбол
Туомас Саммелвуо
1
0
Читайте также
Олимпийского чемпиона Клебо покусали две большие собаки в США
Рассел Кроу был владельцем регбийного клуба «Саут Сидней Рэббитоуз»
Армия Израиля рассказала об укрытии боевиков ХАМАС под домами жителей Газы
Байдена обвинили в сокрытии масштабов коррупции на Украине
Кнайсль предупредила о долгих последствиях наземной операции в Газе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-генеральный менеджер сборной России — о Спиридонове: «Не заставляет себя любить. Не пытается встроиться в систему. Но точно не подлец»

Гендиректор «Локомотива» — о совмещении двух постов Пламена Константинова: «Он человек мира, знает шесть языков. Ему не хватает международного волейбола»
Новости
RSS RSS
Все новости