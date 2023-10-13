Экс-генеральный менеджер сборной России — о Спиридонове: «Не заставляет себя любить. Не пытается встроиться в систему. Но точно не подлец»

Бывший генеральный менеджер мужской сборной России, а сейчас гендир новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о самом скандальном российском волейболисте Алексее Спиридонове.

— Вы разных волейболистов повидали. Спиридонов — самый неуправляемый?

— Нет. Он, конечно, своеобразный. Не заставляет себя любить. Не пытается встроиться в систему. Иногда выходит за рамки приличия. Но точно не подлец. Спиридонова надо принимать таким, какой есть. Со всеми тараканами.

— Блестящий совет.

— Есть уникальные личности вроде Тетюхина или Михайлова. У которых огромный талант сочетается с трудолюбием и дисциплиной. Это редкость.

— Спиридонов ненавидит поляков. Разделяете убеждения?

— Скажем так — я Лешу понимаю. В 2014-м в Польше провели чемпионат мира. Так нам в майках с надписью «Россия» ходить по улице не советовали. По стране передвигались на автобусе, который постоянно сопровождала охрана. Трибуны тоже встречали не слишком дружелюбно.

— Спиридонов в интервью был не столь толерантен. Цитируем: «Каждый матч весь зал освистывал нас, орали: «Русские собаки!» Он даже плюнул в местного депутата.

— Было. Ребята старались не обращать внимания на то, что творится в зале. Но когда мы в пяти партиях проиграли Польше и не попали в полуфинал, Спиридонов не сдержался. С тех пор в соцсетях поляков и хейтит, и троллит. В основном из-за этого у него и сложился скандальный образ.