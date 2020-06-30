Доигровщик Александр Пятыркин остается в АСК
30 июня 2020, 19:00
Контракт с АСК продлил доигровщик Александр Пятыркин, ставший третьим по результативности игроком Нижнего Новгорода в прошедшем сезоне. Для него следующий сезон станет третьим в АСК, после перехода из столичного МГТУ в 2018 году, сообщает сайт команды.
Всего в завершившемся сезоне-2019/20 доигровщик в 19 матчах набрал 224 очка, что стало девятым результатом среди всех игроков его амплуа.
Дополнительная информация:
https://www.nn-volley.ru/main/about-club/team-news/404-obnovlenie-sostava-doigrovschik-aleksandr-pyatyrkin-ostayotsya-v-ask/
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