Доигровщик Александр Пятыркин остается в АСК

Контракт с АСК продлил доигровщик Александр Пятыркин, ставший третьим по результативности игроком Нижнего Новгорода в прошедшем сезоне. Для него следующий сезон станет третьим в АСК, после перехода из столичного МГТУ в 2018 году, сообщает сайт команды.

Доигровщик Александр Пятыркин остаётся в АСК?



Контракт с клубом продлил Александр Пятыркин (194 см. 33 года), ставший третьим по результативности игроком Нижнего Новгорода в прошедшем сезоне.

В 19 матчах он набрал 224 очка (7 подача, 198 атака, 19 блок) https://t.co/jWbL60Qks0 pic.twitter.com/YDqYFC58Lj — ВК АСК (@nn_volley) June 30, 2020

Всего в завершившемся сезоне-2019/20 доигровщик в 19 матчах набрал 224 очка, что стало девятым результатом среди всех игроков его амплуа.