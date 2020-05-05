Доигровщица Щербань продлила контракт с «Динамо»

Московское «Динамо» продлило контракт с доигровщицей Яной Щербань. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает Twitter московского клуба.

Для игрока это будет седьмой сезон в составе «Динамо».

Щербань является четырехкратной чемпионкой России. Она выигрывала Кубок и Суперкубок страны, побеждала в Кубке вызова.