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Доигровщица Щербань продлила контракт с «Динамо»

14:11
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Московское «Динамо» продлило контракт с доигровщицей Яной Щербань. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает Twitter московского клуба.

Для игрока это будет седьмой сезон в составе «Динамо».

Щербань является четырехкратной чемпионкой России. Она выигрывала Кубок и Суперкубок страны, побеждала в Кубке вызова.

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