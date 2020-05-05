Доигровщица Щербань продлила контракт с «Динамо»
14:11
Московское «Динамо» продлило контракт с доигровщицей Яной Щербань. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает Twitter московского клуба.
Для игрока это будет седьмой сезон в составе «Динамо».
Щербань является четырехкратной чемпионкой России. Она выигрывала Кубок и Суперкубок страны, побеждала в Кубке вызова.
Яна Щербань с нами в новом сезоне!— Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) (@vldinamo) May 5, 2020
Московское «Динамо» продлило контракт с доигровщицей Яной Щербань на сезон 2020/21. Для игрока это будет седьмой сезон в «Динамо»!
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