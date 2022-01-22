«Динамо-ЛО» обыграло «Кузбасс», «Газпром-Югра» уступила «Локомотиву»

В матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин «Динамо-ЛО» победило «Кузбасс» (3:0).

Счет в партиях — 25:22, 25:20, 25:22. В другой игре «Газпром-Югра» уступила новосибирскому «Локомотиву» — 1:3 (21:25, 25:22, 16:25, 29:31).

«Локомотив» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Чемпионат России. Мужчины

14-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:22, 25:20, 25:22)

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Локомотив» Н (Новосибирск) — 1:3 (21:25, 25:22, 16:25, 29:31)

22 января.