«Липецк» обыграл краснодарское «Динамо»

«Липецк» обыграл «Динамо Краснодар» в матче 15-го тура женской волейбольной суперлиги. Встреча завершилась со счетом 3-1 по сетам.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

15-й тур

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:15, 25:19, 25:12)

22 января.

Минчанка (Минск) — Тулица (Тульская область) — 1:3 (22:25, 20:25, 25:16, 19:25)

22 января.

Енисей (Красноярск) — Протон (Саратов) — 0:3 (18:25, 20:25, 11:25)

22 января.

Динамо Кр (Краснодар) — Липецк (Липецкая область) — 1:3 (25:17, 17:25, 22:25, 19:25)

22 января.

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (30:28, 27:25, 252:22)

22 января.